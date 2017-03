Zacatecas.- La mañana de este martes, aproximadamente 250 integrantes del Movimiento Antorcha Campesina, marcharon desde la Máquina 30-30 hasta las instalaciones de la presidencia municipal de Zacatecas, para exigir a la alcaldesa Judit Guerrero López que cumpla sus compromisos de campaña.

Luis Alberto Vázquez Martínez, delegado de la comunidad Sauceda de la Borda y dirigente de Antorcha Campesina en Vetagrande, aseguró que la organización ha cumplido con el apoyo que se prometió a Guerrero López a cambio de apoyos para los integrantes de la organización.

Estos apoyos consisten en mejoramientos a la vivienda, despensas, obras de electrificación, pavimentación, drenaje, becas, entre otros apoyos; sin embargo, no se ha tenido ninguna respuesta para proporcionar dichos apoyos por parte de la alcaldesa.

Asimismo, Vázquez Martínez reprochó que se ha tenido acercamiento con funcionarios del ayuntamiento, sin embargo, no han tenido respuestas favorables, “puros pretextos de que no hay recurso, no como en otro municipios donde sí hay iniciativa por responder a la gente”.

A pesar de que los manifestantes fueron atendidos por Manuel Ibarra Santos y Susana Cabral Bujdug, secretario de gobierno municipal y de administración, respectivamente, los antorchos reprocharon las propuestas realizadas por el ayuntamiento.

Sin llegar a un acuerdo, los inconformes se retiraron del lugar y anunciaron regresar el 28 de marzo con más integrantes.