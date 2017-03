México.- Un campo de golf propiedad del presidente Donald Trump fue vandalizado la madrugada del domingo en protesta por la política ambiental de su Administración.

El hecho se lo adjudicó un grupo ambientalista llamado Anonymous Environmental Activist Collective a través de un comunicado que envió al diario The Washington Post.

En una grabación que difundió el mismo grupo en YouTube se observa a cuatro activistas que se introducen al Trump National Golf Club de Rancho Palos Verdes, en el condado de Los Ángeles, para escarbar el césped y formar la frase: “NO MORE TIGERS, NO MORE WOODS” (No más tigres, no más bosques).

La frase hace alusión al nombre del golfista Tiger Woods para referir un mensaje de protección de la fauna y los recursos naturales.

El mensaje, según publicó el medio estadounidense, es en respuesta a la falta de interés flagrante de la Administración Trump por el medio ambiente y a su reciente decisión de exterminar las políticas de protección existentes, recalcó el grupo.

“Esperamos que esto envíe un mensaje a Trump y a su corrupta Administración, de que sus acciones se enfrentarán con acción”, añade la declaración al rotativo.

“Dañar el campo de golf era justificado de muchas maneras”.

“Convertir lo que una vez fue un hermoso espacio de tierra en un patio de recreo para los privilegiados es un crimen ambiental por derecho propio”, concluyen en el texto.

Esta no es la primera vez que alguna propiedad del Presidente ha sido atacada. Uno de sus hoteles en Washington fue grafiteado con las palabras “Black Lives Matter” durante una manifestación de octubre, según Politico.

El mandatario también ha sido blanco de humor mordaz, tanto en “Saturday Night Live” y por manifestantes en todo el país.