Zacatecas.- Olimpia Santacruz Márquez es una de las 17 personas mexicanas que participarán en el evento juvenil mundial Commission on the Status of Women (CSW), organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU-Mujeres), realizado en la sede mundial en la ciudad de Nueva York.

La joven zacatecana formó parte en el foro Juvenil de la campaña HeForShe de la ONU-Mujeres, que se enfoca en la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible para lograr la equidad de género.

Como activista social no sólo lucha por la equidad entre hombres y mujeres, sino también en el combate a la pobreza, la desigualdad, las oportunidades para los jóvenes y el desarrollo sostenible.

“Es una responsabilidad fuerte ir a hacer un buen papel representando a jóvenes zacatecanos y el trabajo que han hecho. Lo más interesante es el reto que representa para la juventud alcanzar un planeta 50-50, que es un punto agendado en la ONU”, refirió.

Santacruz Márquez afirmó que como parte de los trabajos en la sede neoyorquina se retomó un programa contra la discriminación.

“Tenemos mucho trabajo por hacer, ya que se relanzó el programa Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CETFDCM), también conocida por sus siglas en inglés como CEDAW”, agregó.

Como parte de esta reunión mundial Santacruz Márquez intercambió experiencias con jóvenes de otros países.

“Pertenezco a una organización que se llama UN Woman 4 Youth México. Se hizo una junta nacional en enero, y a partir de ahí empezamos a seleccionarnos para formar parte de la delegación mexicana que asistimos al Foro SSW61”, puntualizó.