Zacatecas.- En conferencia de prensa fue presentada la Liga Estatal de Desarrollo de Talentos de Basquetbol (LEDT), competencia que contará con nueve equipos de la entidad y que tiene como objetivo detectar jugadores jóvenes para conformar una selección de gran nivel.

Dentro de la LEDT, por lo menos dos basquetbolistas menores de 18 años deberán de jugar todo el primer periodo de manera obligatoria, mientras que el resto de los tres cuartos será a consideración del entrenador.

De los nueve equipos, cada uno deberá de tener en su roster tres jugadores juveniles, para que de esta manera haya un total de 27 jugadores, quienes serán los que conformarán la selección de basquetbol de Zacatecas.

Los 27 jugadores estarán concentrados y entrenarán para posteriormente participar en torneos que se lleven a cabo en el país.

Cabe mencionar que cada quinteta podrá contar además con dos jugadores extranjeros y tres basquetbolistas locales.

Durante la conferencia se mencionó que habrá clínicas para los entrenadores de las nueve quintetas participantes, así como para los árbitros. En los partidos, cada periodo durará 12 minutos.

El próximo viernes, en el Gimnasio Marcelino González, se llevará a cabo un try out, en el que los jugadores extranjeros podrán ser visoriados por los entrenadores, mientras que el sábado habrá otro try out en Fresnillo y el domingo, en el Instituto de Cultura

Física y Deporte del Estado de Zacatecas (Incufidez), se hará la selección de los jugadores foráneos que integrarán cada equipo de la LEDT.

Las quintetas participantes en la LEDT son: Caxcanes de Tlaltenango, Aguamieleros de Juan Aldama, Plateados de Fresnillo, Gatos Salvajes de Sombrerete, Bardos de Jerez, Frailes de Guadalupe, Mineros de Zacatecas, Zanahorias de Calera y Campesinos de Río

Grande.

En la rueda de prensa estuvo presente Adolfo Márquez, director del Incufidez; Efraín Flores, vicepresidente deportivo de Mineros de Zacatecas; Fernando Ponce, director municipal del deporte de Guadalupe, entre otros.