México.- El gobierno de Estados Unidos publicó anoche no una sino dos licitaciones para construir una barrera fronteriza con México: una sería el muro de concreto sólido que el presidente Donald Trump prometió desde su campaña, la otra es para un límite de diferente material.

Luego de un retraso de más de una semana, las bases de licitación de la pared están contenidas en dos diferentes documentos de 132 páginas cada uno publicados por el Departamento de Seguridad Interna: la HSBP1017R0022 (de concreto) y la número HSBP1017R0023 (de otros materiales).

Esto, ya que algunos jefes de la Patrulla Fronteriza han mostrado preferencia por un muro donde puedan ver hacia el otro lado.

En ambos documentos, la Administración describe tener disponibles hasta 300 millones de dólares para esta primera fase, en la que sólo se trabajan sobre prototipos, pues no está descrita la localización final ni tampoco la extensión contemplada.

“La CBP (Oficina de Aduanas y Control Fronterizo) busca contratistas altamente calificados para ayudar en el desarrollo del diseño estándar de un nuevo muro fronterizo así como para construir el muro fronterizo y apoyar con infraestructura y tecnología táctica”, señala el texto.

De acuerdo con las bases, las empresas que decidan participar, entre las 700 registradas, deberán presentar sus proyectos conceptuales antes del 29 de marzo próximo. El Departamento de Seguridad Interna escogerá a los que pasan a la segunda fase.

Desde el miércoles, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, en inglés) Mick Mulvaney explicó que la Administración apenas estaba en el proceso de analizar prototipos para conocer la efectividad de la barrera, sugiriendo que un muro sería más lento.

“La siguiente pregunta será: ¿Cuántas millas de muro se van a construir, cierto? Pues no conocemos la respuesta a esa pregunta porque no hemos decidido en el tipo de construcción y no hemos decidido donde comenzaríamos”, dijo Mulvaney al ser cuestionado sobre el gasto en un muro.

Según las licitaciones, las compañías a las que se comisione el diseño de algunos tramos del muro deberán presentar un prototipo, que podría mostrarse en el área de San Diego.