Debido a la falta de maestros en el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati) 163, no han logrado incrementar el número de alumnos, pues aunque la meta es de mil 600, actualmente sólo tienen mil.

José Rosales Martínez, director de la institución, reveló que necesitan cuatro maestros, pero la Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha autorizado su contratación.

Las plazas vacantes son para los cursos de Confección Industrial de Ropa, Secretariado, Inglés y Estilismo y Bienestar Personal; las últimas dos son muy demandas por la población.

Una de las plazas está vacía desde hace dos años, y en los otros casos los docentes están por jubilarse, pero el proceso tarda tres meses.

A pesar de esta situación, la escuela tiene alumnos en lista de espera y las clases se realizan con docentes externos para no suspender el servicio, lo que limita el número de alumnos pues su sueldo sale de la inscripción de los estudiantes y no de la secretaría.

Además de no poder ampliar la plantilla estudiantil, Rosales Martínez dio a conocer que no pueden firmar convenios de colaboración con otras instituciones para que los docentes impartan cursos fuera del Cecati, pues si ocurre algún accidente no tienen servicio de salud que los atienda.