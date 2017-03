Zacatecas.- El dirigente estatal del PRI, Roberto Luévano Ruiz, negó que Miguel Alonso Reyes, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y ex gobernador del estado, haya sido “destapado” como pre candidato a una senaduría de la República para las elecciones de 2018.

Mediante audios y fotografías filtradas a redes sociales, se difundió que funcionarios y militantes del tricolor se reunieron con el ex mandatario, este fin de semana en Zacatecas.

De acuerdo con los archivos filtrados, Carlos Peña Badillo, diputado local del PRI, aseguró en la reunión que Alonso Reyes sería el aspirante de este instituto político al Senado; sin embargo, Luévano Ruiz aclaró que este evento no se trató de un acto formal del partido, sino que “fue algo social”.

A continuación, se reproduce la entrevista del líder estatal del PRI (RLR) con NTR Medios de Comunicación:

NTR.- ¿Fue invitado a la reunión del fin de semana con Miguel Alonso Reyes?

RLR.- Sí, me invitaron.

NTR.- ¿Asistió?

RLR.- No, no me fue posible acudir. Tuve que ir a Coahuila a la toma de protesta como candidato de Miguel Riquelme en Saltillo y me fui para allá.

NTR.- ¿Usted es parte de la corriente alonsista?

RLR.- Soy priísta de toda mi vida, tengo una militancia de toda mi vida en el partido. Me considero priísta de ninguna corriente al interior. Soy priísta de origen y de base.

NTR.- ¿Forma parte de alguna corriente dentro del partido?

RLR.- Simpatizo con todos, tengo agradecimiento con todos los que han estado cerca de mí. Mi escuela política inició con Genaro Borrego (Estrada) a él le debo gran parte de mi formación y de filosofía política.

He trabajado a lado de muchos actores zacatecanos, también he reconocido a Guadalupe Cervantes Corona, a Arturo Romo Gutiérrez. Trabajé de la mano con el ex gobernador siendo diputado local, con Miguel Alonso.

Tengo la fortuna de ser dirigente del partido a lado de un gran gobernador como es Alejandro Tello, entonces más bien pertenezco y soy del PRI, los que estén en el PRI siempre gozarán de mi afecto y cariño.

NTR. – ¿Esta reunión del fin de semana fue para destapar a Miguel Alonso como pre candidato al Senado de la República?

RLR. – No, se nos invitó a un convivió de amigos, fue un convivio social, no político.

NTR. – Trascendió un audio de esa reunión donde el diputado local Carlos Peña Badillo afirma que Alonso Reyes será el candidato al senado del PRI para el 2018. ¿Es así como se elegirán los candidatos?

RLR. – No, hoy en el PRI seguimos en la misma formación política. Tenemos una disciplina partidaria, tenemos una democracia interna importante donde todos los que tengan alguna aspiración tienen posibilidades.

Ya vendrán los tiempos donde haya una convocatoria, donde el partido determine el método de selección, en ese momento se verá quienes tengan la aspiración de llegar a distintos cargos.

En este momento estamos renovando la base más importante del partido que son las seccionales. En este momento esa es la convocatoria del partido, en las seccionales para el 1 de abril.

NTR. – ¿Se están adelantando los intereses políticos a los del partido?

RLR. – Creo en la convocatoria es a todos a cerrar filas en torno a la reestructura del partido.

NTR. – ¿Será necesario decirles a los actores políticos que estuvieron en la reunión que no es tiempo de hacer este tipo de destapes?

RLR. – De manera oficial no tengo esa información, escuché el audio. Pero, insisto, es una reunión social, entre amigos.

Habrá que preguntarles a los actores de manera oficial si ya tienen alguna aspiración, para entonces en ese momento hacer alguna postura institucional del partido, mientras tanto son filtraciones, son informaciones no oficiales.

El llamado del partido es a cerrar filas, no pretendemos dividir. Es fundamental que seamos un solo equipo en el partido.

NTR.- ¿La dirigencia estatal del PRI ve a Miguel Alonso como candidato al Senado?

RLR.– La dirigente del PRI ve a muchos actores, ve a Miguel Alonso. Ve a algunos otros actores importantes que han levantado la mano como Carlos Peña ha manifestado su interés por contender.

Muchos actores, los diputados federales han manifestado su interés por contender. El PRI tiene muchos actores, pero en este momento no estamos hablando de candidatos, sino lo que preponderamos es la unidad del partido.

Sobre todo, donde tenemos al primer priísta del país y de estado, donde ellos tienen una gran injerencia sobre los posicionamientos y habrá que tomar en cuenta esta consideración.

NTR.- ¿Hablamos del presidente de la República Enrique Peña Nieto y el gobernador Alejandro Tello Cristerna?

RLR. – Es correcto, ellos son los dos jefes políticos en el país y el estado. Lo que si voy a dejar en claro es que el PRI va con sus mejores candidatos, sus mejores cuadros para el 2018 y esa es la línea que estamos buscando, los candidatos más competitivos electoralmente y lo que podría ir resolviendo los problemas a la gente.

NTR.- ¿Ahí se incluye a Miguel Alonso, aun cuando es investigado por la PGR?

RLR.– No tengo de manera oficial del licenciado Miguel Alonso de poder competir, habrá que esperar que él de manera oficial pudiera manifestar su interés, habrá que esperar los tiempos.

Es un cuadro distinguido del partido y tiene todas las posibilidades al igual que todos los militantes del PRI, siempre y cuando él tome la determinación.

NTR.- ¿El gobernador Alejandro Tello estuvo invitado a la reunión?

RLR. – No estoy enterado. Supongo que sí, de manera extraoficial. Porque muchos estuvieron invitando a una reunión social de índole de amigos y así se considera esta reunión, no más allá.

NTR.- ¿Quiénes más asistieron?

RLR.- Yo no estuve, no sé quién más… He visto algunas fotografías, pero no sé si sea de esa reunión o una anterior, no tengo los elementos para poder decir quién atendió a esta convocatoria.