FRESNILLO. Los índices de violencia sexual en el estado y en Fresnillo están por encima de la media nacional, informó Ana Hilda Rivera Vázquez, subsecretaria de Políticas Públicas de la Secretaría de la Mujer (Semujer).

Reconoció que la violencia sexual es una de las que con mayor frecuencia sufren las mujeres; sin embargo, es la que menos denuncian, debido a la falta de información de lo que implica este tipo de agresión y a que se tiene la creencia de que la mujer debe cumplir y satisfacer al varón cuando él tenga el deseo.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, tan sólo durante enero, se duplicó el número de violaciones sexuales en El Mineral, por lo que a nivel estatal Fresnillo ocupa el segundo lugar en este tipo de delitos.

Durante el primer mes de 2017 se registraron tres violaciones sexuales, mientras que, en el mismo período pero de 2016, sólo una.

Rivera Vázquez explicó que con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), una de cada 10 mujeres ha sido víctima de violencia sexual.

Precisó que las estadísticas marcan que al menos 8 por ciento de las 532 mil mujeres de más de 15 años que viven en el estado han sido víctimas de violencia sexual, mientras que la media nacional es de 7 por ciento.

La violencia sexual se presenta, principalmente, dentro de los hogares y es ejercida por la pareja de la mujer; sin embargo, estas agresiones también prevalecen en el ámbito laboral.

“Las estadísticas nos señalan que dentro de los hogares es donde se viven más las violaciones; sin embargo, por los tabús y estereotipos sociales que nos dicen que es parte del cumplimiento de ser mujer como pareja (tener relaciones sin que ellas lo deseen) y por ello no lo reconocen como una violencia sexual, sino que lo ven como el cumplimiento de su deber y por es muy difícil que lo denuncien”, complementó

Aclaró que la violencia sexual no sólo implica que la mujer tenga relaciones sexuales de manera forzada, pues es la creencia que se tiene, sino que este tipo de agresiones van desde que le toquen alguna parte de su cuerpo sin consentimiento, que sea víctima de acoso u hostigamientos que pueden ir desde miradas y palabras obscenas con las cuales se sienta mal como mujer.

Otra manera en la que se manifiesta la violencia sexual es impedir a las mujeres decidir cuántos y cuándo tener hijos, incluso, que les pidan que se cuidan a través de un método anticonceptivo para no reproducirse.

Ante este panorama, Rivera Vázquez expuso que es necesario fortalecer las acciones para que la mujer pueda reconocer la violencia; “no vamos a terminar con una plática de tres horas lo que ha vivido en toda su vida, no le vamos a cambiar el chip de lo que considera como violencia o no, no la vamos a cambiar en un solo momento, por ello pretendemos que sea de manera constante”.

Mencionó que, aunque los datos de Inegi son confiables, tienen previsto llevar a cabo un levantamiento oficial por parte de la Semujer, con el cual se pretende llegar hasta las comunidades para identificar a quienes viven en situación de violencia y atenderlas.

Precisó que el hecho de que el estado se encuentre por encima de la media nacional es una situación alarmante, por lo que es necesario generar una política pública de prevención de la violencia hacia la mujer.