Zacatecas.- El diputado priísta Carlos Peña Badillo aclaró que no buscará ningún cargo de elección popular, como lo declaró el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Roberto Luévano Ruiz, y aseguró que la reunión del fin de semana con Miguel Alonso Reyes no se trató de un destape del ex mandatario como candidato al Senado de la República.

Reiteró que por su parte no busca la candidatura al Senado de la República en 2018, sino que está “concentrado para ser diputado local, los tiempos políticos ya llegarán, y ahí estaremos si somos de utilidad para el partido, pero lo más importante es que el partido se consolide para 2018”.

Asimismo, afirmó que durante la reunión realizada el pasado viernes, en la que estuvo presente el ex gobernador Miguel Alonso Reyes, no se trazó un trabajo para fijar precandidaturas para las elecciones de 2018.

Esto, pese a que circuló un audio en redes sociales donde se escucha a Peña Badillo afirmar que Alonso Reyes sería el candidato.

Reiteró que “no se ha hecho algún trabajo a lo largo y ancho del estado, simple y sencillamente el ex gobernador tuvo esa presencia y la mesa fue totalmente de plática de amigos; no fue el trazar alguna ruta electoral, porque no son los tiempos legales ni electorales, no son los tiempos políticos”.

El legislador expuso que las declaraciones que realizó en el evento las hizo en el sentido de que “se requiere a un Miguel Alonso en 2018, pero no quiere decir que vaya en una boleta electoral, ya que requiere de esperar las decisiones que tomara el partido en las elecciones”.

De igual manera, el priísta aclaró que no es un convencido de que deba existir un Alonsismo o un Tellismo, “yo creo que las etiquetas no van, hay que hacer grupos sólidos; las etiquetas se ponen en las campañas; nos interesa un gobierno fuerte y el respaldo del director de Fonatur, que a su vez tiene el respaldo del presidente de la República”.

Puntualizó que su convicción política se encuentra con quienes forman parte de su círculo de amigos, “Miguel Alonso y Alejandro Tello son mis amigos, tengo mucho que agradecerles, por la confianza que me han brindado y los seguiré acompañando mientras sea por Zacatecas”.