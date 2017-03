México.- Aunque México no figura entre las principales naciones en producción a través de hidroponía, ésta podría ser una alternativa más económica y de mayor rendimiento.

Esto, de acuerdo con la Asociación Hidropónica Mexicana.

Gloria Samperio, presidenta de la asociación, considera que la agricultura a través de hidroponía es más redituable que la siembra tradicional principalmente por el mayor número de frutos o vegetales que es posible cosechar.

Por ejemplo, a través de agricultura común se pueden obtener de 6 a 8 lechugas en un metro cuadrado, pero con hidroponía se pueden alcanzar más de 30 en el mismo espacio.

“Sobre todo en el centro del país (donde) carecemos de grandes extensiones, porque la mancha urbana ha ocupado los terrenos cultivables, cada vez se aglutina mayor gente en la ciudad y ésta es una opción para que la gente de la ciudad pueda cultivar sus vegetales”, dijo Samperio.

El empleo del agua es otra de las ventajas de la hidroponía, pues sólo se requiere la cantidad necesaria para desarrollar a los nutrientes, por lo que no es necesario contar con abundantes reservas del líquido.

Además, al no infringir directamente la tierra, esta técnica conviene a los mantos acuíferos, pues no absorben los pesticidas y otros componentes que aplica comúnmente la industria, por lo que tanto el agua como la tierra no reciben restos químicos.

Samperio destaca que otra ventaja de los cultivos con hidroponía es que pueden afrontar las condiciones climáticas adversas.

“Si el campo no tiene porque cayó una helada, por las sequías, por las inundaciones, el productor hidropónico sí tiene en ese momento”, destacó.

Por este último factor, dijo Samperio, aunado a que prácticamente no hay competencia y por lo tanto no hay regulación, es que los precios al consumidor final son altos, pese a su menor costo de

producción.

Sin embargo, el mayor rendimiento de cultivos por medio de la hidroponía es variable, pues depende principalmente del empleo de la técnica y los recursos del cultivador.

Actualmente, la Asociación Hidropónica Mexicana registra a 10 mil 700 cultivadores, aunque más del 90 por ciento son de chicos a medianos productores.

“Hay un buen número, aunque en su mayoría podríamos hablar que en el País la gente que cultiva este tipo de agricultura, el 95 a 99 por ciento serían pequeños y después medianos cultivadores, y podríamos decir que ya los cultivadores de exportación son en menor cantidad”, dijo Samperio.

Sin embargo, entre los miembros de la asociación hay productores que ya exportan sus cultivos, señaló la presidenta del grupo.

Por ejemplo, en el Estado de México se ubica la empresa Bionatur, que siembra tomates por medio de hidroponía en 80 hectáreas con una inversión de 120 millones de dólares, de acuerdo con información de su sitio.

Según datos de la empresa cuentan con 8 invernaderos de 10 hectáreas cada uno y un semillero de 3 hectáreas y su producción la distribuye en México, pero el 70 por ciento se envía a Estados Unidos y Canadá.

Gloria Samperio considera que la falta de información es uno de los principales obstáculos, por lo que se percibe complicado poder ser una alternativa que compita con el agro tradicional.

“No vamos a sustituir al campo de ninguna manera, porque sería imposible capacitar a toda la gente y que toda la gente siguiera estos lineamientos, pero sí se puede aportar lo que el campo no aporte en ese momento”.