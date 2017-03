La educación en México, mis valedores, ese elemento que diferencia a las comunidades desarrolladas de las que sufren un subdesarrollo mental, que es el de la nefasta mediocridad. Cuál es el nivel de la educación en nuestro país, eso se advierte en la vida pública y privada de las masas sociales; es esa una educación que nunca trascendió las primeras letras, que nos mantiene en el nivel de analfabetos funcionales. Porque, todavía más, y según coinciden los estudiosos, el mexicano lee menos de tres libros al año, que casi siempre se refieren la “superación personal” y el “desarrollo humano”, alimento chatarra para el espíritu.

Así es como por falta de una adecuada educación las masas tienen muy débil su espíritu, y en cuanto religiosos practican una religión de herencia, de rutina, de rogativa y golpes de pecho, nunca de acciones que acreditan amar al prójimo como a sí mismos, con hechos, que eso, séase ateo o creyente de cualquier credo religioso, es ser cristiano, sin más.

Por lo que se refiere a la cultura política: una masa inculta mal conoce sus derechos y obligaciones, mientras que todos los medios de acondicionamiento social la desvían por los terrenos pantanosos y los campos minados del cortoplacismo, vale decir: sombras son atadas a la roca de la caverna, y toman por seres humanos las sombras que a sus espaldas proyectan los viandantes. O una variante de la Caverna de Platón: para que la masa popular no entienda lo que ocurre en las maniobras casi siempre perjudiciales para la comunidad, el Sistema le proyecta un solo rollo de la película, y al tanto sólo ese rollo la masa cree que puede entenderla película entera, cuando de ello se precisan dos elementos complementarios: la historia y la realidad objetiva. Sólo así se comprende una realidad política.

Por cuanto a la comunicación: una carencia cultural lleva a las masas a comunicarse entre sí con un lenguaje defectuoso, reiterativo, plagado de muletillas, contagiado tal vez de los conductores de los medios de acondicionamiento social. ¿O serán los conductores quienes se han contagiado del hablar defectuoso de las masas?

Respecto a la vida pública de la comunidad: día con día, de manera permanente, las masas se enganchan en todas las campañas de todo tipo que les imponen los medios impresos y electrónicos, campañas efervescentes y volanderas, y tan aviesas y nefastas para el espíritu y la economía familiar como son teletones y campañas de consumismo voraz. Las masas.

Qué vulnerables aparecen las masas. Qué manejables. Cuán supeditados a modas extranjeras, aun las más ridículas y extravagantes. Qué proclives a la imitación servil del lenguaje y las modas, de las conductas inducidas y una tabla de valores ajena a la idiosincrasia nacional.

Las masas, que nos dejamos arrebatar raíces, historia e identidad, atavismos e idiosincrasia, modos de ser, de pensar y de actuar y, en suma, la memoria histórica, y algo fundamental como para reflexionar al respecto: la belleza, establece el clásico, es el esplendor de la verdad. ¿Habrá asomo de verdad, y de belleza, por eso mismo, en unas caricaturas nativas del anglosajón? ¿Belleza en los ridículos guanabís? (I want to be.)

Por esa educación deficiente que imparte el Estado este país padece un subdesarrollo mental, el más nefasto de los subdesarrollos. Por eso mismo, por falta de educación cultural, no sabemos vivir, desperdiciamos nuestro tiempo vital, desconocemos el arte de amar, y ahí los resultados: violencia intrafamiliar, parejas desbaratadas, matrimonios desechos, familias desintegradas.

(Sigo después.)