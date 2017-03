Zacatecas.- El diputado Omar Carrera Pérez, de la fracción parlamentaria de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), informó que en la reunión que se sostuvo entre los integrantes de la LXII (62) Legislatura y el titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Jorge Miranda Castro, se trataron temas de manera generalizada.

Puntualizó que de los tema a tratar fue la reestructuración de la deuda, el estado que tiene Zacatecas en cuanto a su situación financiera, así como el tema de la controversia constitucional.

“Realmente fue una reunión que se solicitó por el secretario de Finanzas, muy generalizada, por lo cual incluso presenté una iniciativa para que pudiera detallarnos en mayor medida el tema del refinanciamiento”, agregó.

Reiteró que “fue un asunto más general, no entramos en detalle por el corto tiempo; no nos dieron una situación analítica de las finanzas y no nos explicó tampoco en qué se utilizará el dinero en el tema del impuesto ecológico”.

En cuanto al tema de la defensa ante la controversia constitucional interpuesta por el Ejecutivo federal al impuesto ecológico, “la defensa ya se encuentra realizándola la legislatura, y hay que puntualizar que se tiene como fecha al día 11 de abril para la contestación”.

El legislador enfatizó que, “según ellos (Sefin) hay buenos augurios de que se gane y proyectan un año a que esto se resuelva”.

Asimismo, Carrera Pérez indicó que “es buena la intención, ya que el secretario indicó que sería viable reunirnos las veces que fueran necesarias y no entremos en dimes y diretes, pero faltó más contenido”.