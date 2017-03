Zacatecas.- Jorge Miranda Castro, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), acudió a la LXII (62) Legislatura para preparar la defensa ante la controversia constitucional interpuesta por el gobierno federal contra el impuesto ecológico.

Miranda Castro informó que durante la reunión, realizada a puerta cerrada la tarde de este miércoles, fueron intercambiados puntos de vista jurídicos y técnicos para contestar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la controversia constitucional en contra del gravamen ambiental.

“Estamos en la etapa de aportar la serie de argumentos jurídicos y técnicos, y estamos en la etapa de visitar a los ministros de la SCJN para dar a conocer el motivo al establecimiento de este impuesto”, expuso.

Destacó que uno de los argumentos que presentarán a la SCJN es que los poderes Ejecutivo y Legislativo estatales cuidaron la competencia del impuesto.

Durante la reunión “establecimos que evaluamos y observamos lo que dice el artículo 4 de la ley de minería; es una figura impositiva que se construye de manera adecuada a partir del sistema de concurrencia a través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal”, agregó el secretario de Finanzas.

En caso de que el fallo de la SCJN no sea a favor del Estado y no se perciban los mil 200 millones de pesos como se establece en la ley de ingresos de Zacatecas, no se cuenta con un plan b, dijo; sin embargo, “tenemos la suerte que nos vimos compensados con un incremento de participaciones federales”.

Recordó que ambos poderes (Ejecutivo y Legislativo estatales) atienden de manera periódica las solicitudes de la suprema corte, la argumentación jurídica y técnica que motivo el impuesto.

Geovanna Bañuelos de la Torre, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP), dio a conocer que atendieron la solicitud del titular de la Sefin para establecer los mecanismos de defensa ante la controversia y resolver dudas de los integrantes de todas las fracciones parlamentarias.

Precisó que la defensa se atiende por la Comisión de Puntos Constitucionales, “que es la responsable de hacer la contestación por ser el representante legal de la Legislatura; estamos viendo cuál va a ser el paso a seguir en cuanto a la defensa”.

La diputada añadió que se debe contestar de manera pronta y estructurada: “hay coincidencia en ambos poderes, lo que está a debate a través de la impugnación es si es en competencia de recaudación, no (la) remediación ambiental”.