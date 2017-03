Tlaltenango de Sánchez Román.- José Guadalupe Dorado Martínez, responsable de la recaudación de impuesto predial, informó que a la fecha el municipio ha recaudado un aproximado de 5 millones 548 mil pesos.

A pocos días de que concluyan los primeros tres meses del año, dijo que todavía falta por ingresar a las arcas municipales una cantidad considerable, si se considera que la meta de recaudación durante el año será de aproximadamente 13 millones de pesos.

Dijo que muchos de los contribuyentes están en morosidad y eso, reconoció, eleva la cantidad a recaudar, debido a los recargos que se generan, además de los gastos de cobranza y actualizaciones.

Informó que este año, en comparación del anterior, se tiene un rezago en recaudación de 25 por ciento.

El funcionario dijo que a esta fecha ha acudido un 3 por

Pero este año con las manifestaciones que se tuvo al inicio del año y el cual se ha visto reflejado en las arcas del municipio que es un tres por ciento menos que el año pasado, es decir que el 3 por ciento de los contribuyentes no han acudido a pagar el predial de los que normalmente acudían a pagar en los primeros tres meses del año que son los pagos de derechos y de impuestos.

El predial no subió demasiado el cual en número redondos fue de un 4 por ciento que es lo normal que sube en el salario mínimo, y los contribuyentes que no acudieron en estos meses pues no aprovecharon los descuentos por pronto pago y ahora si pagan a partir del primero se pagarían con recargo del 2 por ciento cada mes y será acumulando.

De acuerdo al estándar del predial cada año quedan con un 15 por ciento de rezago de morosidad y de acuerdo a los requerimientos que se envían de cobranza el diez de por ciento de ese rezago se debe por sucesiones intesta mentarías y que no se tiene con quien dirigir porque los herederos no se hacen responsables del predio.

En cuestión de cuesta o de predios aún se debe en lo rustico 3 mil 632 predios y en lo urbano 2 mil 273 predios que es el 25 por ciento que se tiene de rezago.

Para las personas que deben más de un año de su predio se les invitan para que pasen a liquidar su deuda y se les dará un descuento en los recargos.