Zacatecas.- El coordinador de delegados de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Marcos Ibarra Infante, descartó que exista corrupción en el manejo del Fondo Minero, como acusó el gobernador Alejandro Tello Cristerna.

También negó que el delegado de la dependencia federal en Zacatecas, Rolando Garza Martínez, esté involucrado en casos de corrupción por beneficiar a constructores con la asignación de obras.

Aseguró que la dependencia federal ha entregado todos los informes que ha requerido el órgano interno de control, para comprobar que la manera en la que se han ejercido los recursos del Fondo Minero ha sido de acuerdo con lo que dictaminan los integrantes del comité técnico de este programa.

De Zacatecas, “este esquema es uno de los más vistos a nivel federal, porque es el segundo estado que recibe más recursos a nivel regional, debido a esto es que la entidad tiene especial interés”, resaltó el funcionario, en entrevista exclusiva con NTR Medios de Comunicación.

Recordó que el fondo está regido por un comité estatal y que la Sedatu sólo tiene un lugar técnico en el consejo, por lo que reiteró que no puede presionar para asignar obras ni beneficiar a empresas con recursos.

Sobre la denuncia que hizo Tello Cristerna contra la delegación, Ibarra Infante opinó: “no digo que se haya equivocado; el tema es saber distinguir el funcionamiento del fondo respecto a otros programas o actividades”.

Además, reconoció que “se trabaja para mejorar la comunicación” entre el gobierno del estado y la dependencia federal.

En cuanto a los avances de la investigación, el coordinador de delegados de la Sedatu informó que “sigue su proceso normal” y afirmó que los resultados tardarán un mes.

“No he visto ninguna irregularidad y, cuando eso ocurre, de inmediato se avisa al órgano interno de control”, insistió.

Niega acusación

En entrevista aparte, Rolando Garza Martínez, delegado de la Sedatu en Zacatecas, negó que el gobierno del estado lo denunciara por cometer presuntos actos de corrupción y aclaró que si se le investiga es debido a quejas de presidentes municipales sobre la aplicación del Fondo Minero.

“Fui acusado mediáticamente. Él (Tello Cristerna) habló de que había irregularidades en el Fondo Minero, pero nunca me acusó directamente a mí”, aseguró.

Explicó que se enteró de la denuncia en su contra a través de los medios de comunicación y que el proceso se derivó de inconformidades de varios alcaldes, aunque dijo que desconoce quiénes son.

“A mí el gobierno del estado no me ha denunciado, que yo sepa. A mí el gobierno del estado no me ha acusado”, dijo en repetidas ocasiones.

Garza Martínez afirmó que desconoce en qué etapa está la investigación; sin embargo, reconoció que se le pidió información para el proceso.

“Desde enero no recibo ningún otro tipo de notificación. Tampoco hay una resolución que diga que hay o no una sanción, simplemente no he recibido ningún tipo de resolución”.

Recalcó que ha solventado todos los requerimientos del órgano interno de control y se defendió de los señalamientos de los alcaldes:

“Estoy tranquilo. Sé que en gran parte hubo un desconocimiento total de los programas. No los manejamos nosotros en muchos casos, están centralizados o los manejan los propios presidentes municipales”.

El delegado de la Sedatu expuso que hay un comité que aprueba los proyectos técnicos en los que se usará el Fondo Minero; en este organismo, se integran representantes del gobierno del estado, municipios, empresas y de los núcleos agrarios.

“También hay un representante de la Sedatu, que no soy yo; yo simplemente soy el secretario de actas: tengo voz, pero no voto”, enfatizó.

Rolando Garza desmintió que hubiera condicionamiento de recursos de programas sociales luego de darse a conocer la denuncia en su contra, y aseguró que su relación con el mandatario estatal es cordial, igual que con los alcaldes, a quienes expresó: “las puertas de la delegación están abiertas”.

“No vislumbro que por ese motivo vaya a ser removido o sancionado, porque no hay ningún tipo de condicionamiento de mi parte”, finalizó.