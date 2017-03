Zacatecas.- Autoridades estatales y del ayuntamiento capitalino declararon Visitante Distinguido de Zacatecas y entregaron la llave de la ciudad al investigador y académico Juan Ramón de la Fuente Ramírez.

El nombramiento fue entregado por la secretaria general de Gobierno, Fabiola Gilda Torres Rodríguez, mientras que la alcaldesa Judit Guerrero López entregó la llave, que fue elaborada por artesanos.

“Se le hace entrega de la llave de la ciudad y distinción de Visitante Distinguido, en homenaje a su grande trayectoria e importantes méritos y aportaciones a importantes causas de la nacional”, destacó Guerrero López.

Por su parte, Juan Ramón de la Fuente expresó: “mis únicos méritos han sido el tratar de servirle al país y devolverles a las instituciones que me formaron y que me han permitido desarrollarme como persona y profesionista mucho de los que me han dado”.

“En la actualidad se ha perdió el sentido de la ética en la función pública, si no reconocemos nuestros problemas nos va a costar trabajo construir esos barroteros que le urgen México”, destacó.

Por otra parte, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) otorgó el reconocimiento de Doctorado Honoris Causa como reconocimiento en su labor universitaria, y aportaciones al país.

¿Quién es Juan Ramón de la Fuente?

Juan Ramón de la Fuente Ramírez ha hecho grandes atribuciones al desarrollo social y político del país, es egresado de la facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es docente de ésta y fue rector de la misma durante los periodos 1999 a 2007.

Asimismo, fue investigador en el Instituto Nacional de la Nutrición y jefe de la división clínica del Instituto Nacional de Psiquiatría; secretario de Salud del gobierno de México, presidente de las unidades académicas de Ciencia y Medicina.

De igual manera, ha recibido el reconocimiento Doctor Honoris Causa por las universidades Ricardo Palma de Lima; Nacional de Colombia; La Habana; San Carlos de Guatemala; Montreal; Autónoma de Santo Domingo; Nacional Mayor de San Marcos de Lima; Autónoma de Sinaloa; Alcalá de Henares, y Estatal Lomonosov de Moscú.