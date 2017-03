Zacatecas.- Llegó el viernes y hay que descansar, pasarla bien, divertirse. Si aún no tienen algún plan de qué hacer o a dónde acudir, no se preocupen porque como cada viernes les traemos las mejores recomendaciones, de los grandes estrenos de Hollywood. Así que si tú eres amante de la acción, del suspenso y de las aventuras fantásticas de alienígenas malvados échale un vistazo a lo siguiente.

Llega a las principales salas de cine un clásico de superhéroes, la historia de cinco jóvenes, que, identificados cada uno con un color, están destinados a salvar al mundo: Power Rangers. Una historia dirigida por Dean Israelite, y escrita por John Gatins, con las actuaciones de Dacre Montgomery, Becky G, Ludi Lin, Naomi Scott, RJ Ciler, Elizabeth Banks y Bryan Cranston.

Cuenta la historia de cinco estudiantes de prepa Zack, Kimberly, Billy, Trini y Jason que son elegidos por el mago intergaláctico Zordon, para convertirse en los Power Rangers, después de enterarse de que su pequeña ciudad de Angel Grove y el mundo están amenazados por una fuerza extraterrestre dirigida por Rita Repulsa, una poderosa bruja y una ex Ranger, junto con su ejército de golems de piedra y un monstruo de oro gigante llamado Goldar.

Sin duda, un clásico que no debes de perderte y podrás disfrutar este fin de semana, en compañía de la familia, los amigos la pareja o simplemente sólo. Así que no hay pretexto de no salir y divertirse con los mejores estrenos.