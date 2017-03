Zacatecas.- “En México existe un rechazo a la clase política que se ha dado con los malos gobiernos”, aseguró Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, en el marco del aniversario luctuoso número 23 de Luis Donaldo Colosio.

En su visita por Zacatecas, el actuario realizó una conferencia sobre la escena política del país, denominada: México 2017: situación perspectivas.

Aseguró que “no es fácil describir a México, yo empiezo un poco diciendo los problemas de rechazo a la clase política que hay en este momento, lo difícil que es realizar actividad política, empiezo a mostrar causas, malos gobiernos, inseguridades, qué ha pasado en México que por eso el sentimiento de rechazo de todos”.

En ese escenario, detalló, “las redes sociales han influido en este tipo de cosas, lo que se espera en 2018 en términos políticos y sociales”.

“Quiero motivar a la gente de que debe haber un verdadero cambio en hacer política, en pensar la política, porque todos los políticos están tratando de seguir el mismo camino de otros políticos y quiero hacerles ver que si siguen en ese mismo camino vamos a seguir empeorando, hago un llamado a un cambio verdadero”, destacó.

Destacó que Zacatecas es una parte importante en la escena nacional de la política “la gente cree que no pasa nada, si no pasa en Zacatecas, la influencia que tiene todo lo que pasa en el país, termina aterrizando en Zacatecas, hay quienes dicen: ¡Ay! Es que no nos pelan. No, Zacatecas es parte de”.

“Si en México hay algo de corrupción, nos pega, si en México la inseguridad existe, nos pega, somos parte de. Y más ahora cuando hay una comunicación global, cuando lo que pasa en cualquier lugar del mundo, se entran los zacatecanos. Hoy en zacatecas se está hablando de los contendientes a la carrera presidencial”, precisó.