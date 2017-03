La tarde de este viernes un grupo de taxistas bloqueó el bulevar metropolitano a la altura de la Plaza Bicentenario con alrededor de 80 unidades de taxis y tres camiones de transporte sub urbano, para exigir seguridad luego del asesinato de dos de sus compañeros, cuyos cuerpos fueron encontrados uno este jueves y otro este miércoles.

Lugo de manifestarse en el Centro Histórico capitalino, los choferes del volante llegaron a la Plaza Bicentenario, donde bajaron el féretro de uno de los taxistas asesinados y exigieron la presencia de las autoridades estatales.

Uriel Lumbreras Araujo, representante de los choferes, expuso que a pesar de que en constantes ocasiones los trabajadores del gremio han buscado la intervención de las autoridades para brindarles seguridad, hasta el momento no han obtenido respuesta.

“Nada más nos dan atole con el dedo, no nos dan nada, nomás puras promesas y de eso estamos hartos”, reprochó.

Asimismo, criticó que las autoridades no cumplan con su responsabilidad de mantener la seguridad en el estado:

“Queremos justicia, que vengan a desquitar el sueldo, que no estén nada más de okis, porque donde quiera nosotros nos los hemos encontrado en las patrullas dormidos en vez de que anden vigilando la ciudad, de que anden patrullando”.

Lumbreras Araujo agregó que “aquí en Zacatecas, de lo primero que nos tenemos que cuidar son de las autoridades, porque son los más corruptos que hay”.

Respecto al implemento del botón de pánico, los taxistas lo calificaron como innecesario: “a nosotros como trabajadores no nos importa porque nada más se encuentra en el puro taxi; a nosotros como choferes no nos importa y no nos interesa porque no nos sirve, les interesa a los dueños de los carros porque encuentran el taxi, a uno como chofer no lo encuentran”.

“El compañero de ayer (de este jueves), dejaron el taxi en la (colonia) CTM, ahí encontramos el carro… ¿y a él? Desgraciadamente le tocó mala suerte, lo encontramos, pero ya estaba fallecido”, añadió Uriel Lumbreras.

Desde el inicio de la administración del gobernador Alejandro Tello Cristerna, recordó, “han muerto cerca de 10 taxistas”.

El bloqueo de los choferes, que se prolongó por espacio de 30 minutos, afectó la circulación vial a lo largo de todo el bulevar en ambos sentidos, y sólo fue retirado hasta que el subdirector operativo de la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad (DTTV), Francisco Oswaldo Caldera Murillo, dialogó con los choferes del volante.