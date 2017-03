México.- La cantidad de mexicanos que usa teléfono celular creció 20 por ciento en el último año, al pasar de 50.6 millones en 2015 a los recientes 60.6 millones.

Considerando que a nivel nacional, 65.5 millones de personas hacen uso de internet, la combinación de estos dos factores ha resultado en que las principales actividades sean el uso de redes sociales, mensajes de texto, obtención de información y como forma de entretenimiento, acciones realizadas con mayor frecuencia que el apoyo educativo y capacitación, operaciones bancarias en línea e interacción con portales gubernamentales, según el Inegi.

El gasto que realizan los mexicanos para disfrutar de conexión llega a ser de 356.5 pesos en promedio al mes en el caso de pos pago, mientras que el costo ronda los 112.7 pesos cuando se trata de servicio pre pago, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, levantada por el inegi.

The Competitive Intelligence Unit indica que el uso del teléfono celular va ligado a la contratación de la Banda Ancha Móvil (BAM), tecnología que permite obtener internet en cualquier lugar y momento, siempre que se disponga de cobertura móvil.

En su segmentación por operador, al cierre de 2016, Telcel acumuló el mayor número de suscriptores en el servicio de BAM con poco más de 39.4 millones, que equivalen a una participación de mercado de 68.9 por ciento, es decir, el operador concentra 7 de cada 10 líneas móviles en México, debido a su dinámica de crecimiento de venta de smartphones, dispositivos cuya adopción se encuentra fuertemente correlacionada con la contratación de internet móvil.

Le sigue Movistar con una proporción de 16.3 por ciento en el mercado, AT&T con 13.5 por ciento y el resto 1.3 por ciento.

Así se puede observar que 73.6 por ciento de los mexicanos tiene acceso a las tecnologías de la información a través de un teléfono celular, el mayor porcentaje desde que comenzaron los registros en 2009 cuando dicha proporción fue de 43.9 por ciento.

El año pasado, un total de 23.02 millones de mexicanos indicaron que no disponen del servicio de telefonía celular, de los cuales el 33.6 por ciento dijo que no lo necesitaba, el 23.9 por ciento porque le resulta incosteable y el 7.5 por ciento por porque no hay servicio en su localidad o por seguridad.

La tendencia del uso de dispositivos celulares contrasta con el uso de la computadora, que por segunda vez desde que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía comenzó los registros del número de usuarios de computadoras, cayó el uso de estas. En 2016 disminuyó 7.23 por ciento la cantidad de usuarios a un total de 51.71 millones.