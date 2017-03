Guadalupe.- La aplicación de reporte de servicios del Ayuntamiento de Guadalupe, Contacto Guadalupe, no funciona, pues presenta errores que dirigen al usuario a páginas en mantenimiento y otras con aviso “not found” (no encontrado).

El proveedor de recursos tecnológico Raymundo Ceja desarrolló este programa para teléfonos inteligentes.

En teoría, con este sistema se pueden hacer reportes a los departamentos de Parques y Jardines, Bacheo, Alumbrado Público, Servicio de Recolección de Basura, Protección Civil, Control Canino y Felino, Plazas y Mercados, Alcoholes y otros, pero los usuarios han encontrado que es difícil comunicarse por este medio con el gobierno.

“No sirve y la aplicación se tarda en dar las opciones o saca a uno; las notificaciones no funcionan; no sirve, se cae a cada rato; me dice que el fraccionamiento donde vivo está fuera de los límites y no se puede hacer el reporte, ¿o sea que sólo es para el área del centro?”, son algunos de los comentarios que han hecho los usuarios que la han descargado desde App Store y Play Store.

CONTACTO GUADALUPE

* 500 descargas se han hecho de esta app medante Play Store, de Android, y App Store, de Apple.

* 2.7 de 5 estrellas le dan los usuarios, a pesar de su sencilla interfaz; el programa está reprobado.

*12 opiniones tiene la app en una de las tiendas, la mayoría hablan de lo lenta que es.

EN ZACATECAS

* 62.5 % de la población tiene acceso a un smartphone.

* 21.7 % de los habitantes de Guadalupe cuenta con un smartphone.

* 9 % nada más descarga apps para informarse o buscar servicios.

Fuente: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/internet2016_0.pdf