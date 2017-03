El evangelio según Juan

Son días de reflexión, de lectura, de debate. Mientras algunos ya planean sus “santas vacaciones”, mejor me dedico a leer los evangelios en la versión neoliberal. Veamos. Resulta que Juan Macotela Godínez, conocido en su barrio como “El Tuercas”, nos cuenta algunos pasajes célebres de los tiempos en que los romanos eran tan gandallas como la migra gabacha.

Dice Juan que, a fin de impulsar la economía del imperio, el prefecto Genarus decidió firmar un leonino acuerdo comercial con conocida cervecera, para establecerse cerca de un lugar llamado Calera. Ahí les prometió que no les iba a faltar ni una gota de agua para fabricar tan deliciosa bebida, que se vendía como pan caliente en las tiendas romanas y le hacía una brutal competencia al vino rancio que se daba a los soldados. Las promociones eran verdaderamente escandalosas: mujeres semidesnudas ofreciendo hasta dos sixes de cerbatana por el precio de uno.

La cantidad de agua utilizada para fabricar la cerveza era brutal, se utilizaban dos litros de agua para fabricar una sola serpiente: ¡UNA SOLA! Y en nuestra ciudad, el líquido comenzó a escasear. Sólo había agua en las casas cuando llovía y eso a veces, porque los soldados romanos tenían la orden de decomisar toda el agua para la cervecera. Así que la gente aprovechaba para abrir la bocota y echarse un buche o de plano sacaban la bolsita de shampoo para darse un baño ruso.

Ante las protestas del pueblo, el gobierno creó la Junta Interprovincial de Agua Potable, no para resolver el problema –por supuesto– sino para atender a los más belicosos y mandar a los repartidores en carretas con tinacos para dejar una o dos cubetas por casa hasta donde alcanzara. Así nació el famoso TANDEO. Hoy te toca, mañana no, pasado tampoco, pero después sí; pero el pinche recibo, ese llegaba puntual, nada tarugos. No pagabas, no te llegaba tu ración de agua. En Betania, las mujeres se organizaron para protestar y se plantaron cerrando la calle principal. Después de la santa madriza, les llevaron unos garrafones de agua para curar sus heridas, misma que utilizaron para hacer el café del velorio de Lázaro.

A la empresa le importaba muy poco que la prole no tuviera agua, era preferible verlos pedos, para que así olvidaran sus penurias y su miseria. Las cheves nunca faltaban en bodas, bautizos, quince años, confirmaciones, cumpleaños o cualquier otra celebración; era tradición que al final de la cascarita de futbol de consumieran cartones y cartones de serpientes bien elásticas.

Dice Juan, “El Tuercas”, que un profeta fue invitado a la boda de Melquiades con Eufrosina en Canaán, una comunidad de Calera. Al ritmo de la Banda La Auténtica de Canaán todos bailaban, cuando se corrió, como reguero de pólvora la infausta noticia: ¡SE ACABÓ EL CHUPE! Rápido partieron los hombres a comprar, en las tiendas romanas de conveniencia, algunos cartones más. Cuando llegaron el profeta tocó cada cartón y la cheve se convirtió EN AGUA. Y la cosa estuvo a punto de convertirse en un zipizape de pronóstico, pero las mujeres evitaron que, en ese momento, crucificaran al profeta. Piadosas, les llevaron unos garrafones de Tonayán a sus briagos maridos para que la pachanga continuara.

La escasez continuó por mucho tiempo, la empresa creció y cotizó en la bolsa de valores, las protestas continuaron, pero nadie resolvió el problema. Incluso un funcionario menor (de esos que nunca faltan en un gobierno) amenazó al pueblo diciendo: “¿Quieren agua cabrones? Pues les vamos a mandar otro diluvio para que les sobre”.

Fueron tiempos difíciles para el pueblo, porque la sobreexplotación de los mantos acuíferos (en beneficio de unos cuantos) trajo otras calamidades. Pero no todo fue malo pues, para premiar a la ciudad, el imperio le extendió el título de “Capital Mundial de la Cerveza”. ¡ÉSTA ES PALABRA DE “EL TUERCAS”!