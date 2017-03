Que si se birlaron varios cientos de millones de pesos en la UAZ, que si la salida de Edmundo Guerrero de la administración universitaria nomás es una pantalla, que si el actual rector Antonio Guzmán Fernández nomás se hace como el Tío Lolo…

Todo chisme y rumor sigue en apogeo, mientras quienes, se dice, fueron artífices de eso y más, siguen planeando cómo salirse con la suya y no dar cuentas claras. ¿Cómo? Bueno, según los chismosos, manipulando a la institución, claro.

Y para ello, aseguran los de lengua viperina, hay un camino que suena escalofriante, pues el mismísimo ex rector Alfredo Femat Bañuelos estaría pugnando –y maniobrando– para que el próximo líder del SPAUAZ sea… ¡el ex rector Francisco Javier Domínguez Garay! ¿Seraaá?

Luego de que se destapara la supuesta obsesión del actual coordinador de Comunicación Social del gobierno del estado, Héctor Alvarado Gómez, por conseguir –a como dé lugar– el puesto de jefe de la Oficina del góber Alejandro Tello, salió otro tirador.

Y es que como al parecer sí es más que cierto que Juan Francisco del Real ya ni atiende en esa oficina porque está clavadísimo en conseguir su próxima candidatura, pues al menos a dos ya se les queman las habas por quedarse ahí.

El segundo “tirador”, cuentan las malas lenguas, no es otro que ¡Alfonso del Real López! Se dice que su puesto como secretario técnico del gabinete ya no le llenó, y por eso busca estar más cerquita del góber. Además, dicen, éste sí sabe de jefaturas de oficina, no como otros…

Vaya exhibida que se dio (solito, conste) el secretario de Seguridad Pública del estado, el general Froylán Carlos Cruz, quien en entrevista radiofónica ayer enseñó –como dicen en el pueblo– los calzones.

Y es que al ser cuestionado sobre la gran cantidad de robos que se cometen ahora en la capital, pues su mejor salida fue recargar la responsabilidad en la policía municipal… hasta que la alcaldesa Judit Guerrero le recordó que la directora de la corporación ¡la propuso él!

A partir de ahí, entonces la excusa cambió a decir que en la corporación municipal hay “problemas internos”, y que ya hablará con la directora… haciendo a un lado hablar primero con la alcaldesa. No, bueeeno… queda claro que político, lo que se dice político… no es.

Alguien debería decirle ya al senador David Monreal Ávila que, si va a venir a Zacatecas de vez en cuando a dar alguna conferencia de prensa, pues aproveche y de una vez, además de opinar, también haga propuestas, porque como nomás se queja, está cansando al respetable.

Ahora que vino, se dedicó a reclamar que no se ha regulado el gasto público del gobierno y que no se hace nada para castigar la corrupción. Y de paso, aprovechó para echar sus gorgoritos contra el ex góber Miguel Alonso Reyes.

¿Y luego? Pues nada, que nomás ahí la deja, hasta la próxima conferencia de prensa en la que seguramente se quejará y opinará y señalará alguna otra cosa que ya medio mundo sabe… y sin propuestas de solución. Alguien, ya dígale, por favor…