FRESNILLO. Según autoridades, en Fresnillo se tienen 38 casos de personas posiblemente intoxicadas por carne contaminada con clembuterol; sin embargo, hasta el momento solo una ha sido hospitalizada.

Rosa María Martínez Pérez, coordinadora de la Jurisdicción 3 de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ), informó que se mandaron analizar nueve casos más, ya que presentan el cuadro sintomático ocasionado por el clembuterol.

Detalló que el consumo de carne de res por las personas con sospecha de intoxicación fue el 26 de marzo, por lo que desde ese día se les ha dado seguimiento a los casos y se detectó la carnicería de donde provenía el producto contaminado, a la cual ya acudió personal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

La funcionaria argumentó que los muestreos de las nueve personas se mandaron a los laboratorios estatal y nacional y dentro de dos semanas se obtendrán los resultados, por lo que los casos son atendidos y la Jurisdicción 3, a través de la Coordinación de Epidemiología, estará al pendiente y en busca intencionada de casos, para evitar que continúe el problema.

La sintomatología para detectar posibles casos de intoxicación por carne contaminada es temblores, taquicardia, mareo, vómito, náuseas y ansiedad.

José Ángel Martínez, coordinador de la Cofepris en la demarcación, aseguró que la zona de riesgo ya no existe y que la población puede consumir carne de res sin ningún problema, pues desde el primer momento se retiró la carne del local en el que se ofertaba, aunque no fue clausurado, pues eso no le corresponde a la SSZ, además de que no se ha confirmado nada.

Explicó que turnarán el expediente a las autoridades correspondientes y expuso que en el Rastro Tipo Inspección Federal (TIF) hay médicos certificados para hacer rastreo de animales que vienen contaminados, por lo que adelantó que la carne contaminada no pertenece al estado.

“Ya se tiene 90 por ciento de las carnicerías verificada con actas certificadas y continúan las visitas”, refirió.

“Hablé con médicos del rastro, se tiene un documento que se denomina proveedor confiable, en donde todos los productores tendrán que firmarlo para hacerse responsables de la carne que sale del lugar”, detalló.