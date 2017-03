La síndico Virna Juanita Ramírez González y el regidor Gerardo Carrillo Nava, del Partido Nueva Alianza (Panal), denunciaron que el presidente municipal, Oswaldo Sabag Hamadani falsificó firmas para conseguir un millón de pesos de adelanto de participaciones en la Secretaría de Finanzas (Sefin).

Dijeron que, a pesar de recibir este recurso, a los trabajadores de base no se les depositó el aguinaldo y, por amenazas del propio alcalde, los sindicalizados tienen miedo de denunciar, “dice que los va a despedir”.

“Expresa el presidente que si denuncian se van a quedar sin trabajo. Cañitas de Felipe Pescador es un municipio donde no hay fuentes de empleo”.

“Esta situación la han hecho del conocimiento del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales (SUTSEMOP), pero sin solución”, comentaron ambos funcionarios.

Recordaron que fueron a denunciar a Sabag Hamadani en tres ocasiones; una el 6 de diciembre, otra el 14 de diciembre de 2016 y una última vez en enero pasado.

“Tenemos los documentos y denuncias para así evidenciar las cosas que se viven al interior del ayuntamiento y, el hecho de que el presidente quiere hacer lo que quiere”, externaron.

Carrillo Nava dijo que en distintas ocasiones acudieron a la Secretaría General de Gobierno desde que iniciaron estos incidentes en la municipalidad, “prácticamente por parte del gobierno del estado se ha hecho caso omiso; no hay ninguna sanción o llamado de atención hacia el presidente. Son cinco meses ya que no estamos percibiendo un sueldo”.

En el caso de las denuncias presentadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que también son tres, acotó “ya son cinco meses de que no se ha tenido respuesta y se está llevando a cabo de manera muy lenta (el proceso)”.

De acuerdo con sus declaraciones, los funcionarios afirmaron que en la Oficialía de Partes de la LXII (62) Legislatura estatal, fue presentada la primera denuncia y fueron atendidos por Luis Medina Lizalde, quien preside la Comisión de Gobernación.

“Vía redes sociales, el diputado Medina Lizalde me estuvo comentando que ya existe un dictamen al respecto, pero no lo hace del conocimiento oficial. El 29 de marzo nos presentamos para tener una respuesta por parte del diputado, pues a nosotros no se nos fue notificado el dictamen o resolución del tema”.

En un inicio, tuvieron el inconveniente con el presidente municipal de tomar decisiones que contravienen a la Ley Orgánica del Municipio, y pusieron como ejemplo el nombramiento del director de Desarrollo Económico y del secretario de gobierno, ya que que a la hora de nombrar al contralor municipal no fue tomada en cuenta la terna propuesta por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), como primera minoría del municipio.

Ante esta situación, el 7 de noviembre la síndico le manifestó de manera verbal que no podía seguir trabajando de esa manera, “ya que al presidente municipal terminaba haciendo lo que le venía en gana, sin ver lo que marca la ley”.

Así como no presentar informes al cabildo de los gastos e ingresos.

“En esa reunión se abalanzó en contra mía queriéndome golpear, ante esto levanté una demanda en la PGJE porque la situación se estaba empezando a poner violenta”.

El regidor agregó que el alcalde no le paga su dieta desde el 15 de octubre, “así como a la síndico municipal”.