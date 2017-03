FRESNILLO. El costo de un viaje vacacional en temporada alta incrementa hasta 40 por ciento, principalmente si no es programado.

El destino más costoso que suelen visitar los fresnillenses es Cancún, Quintana Roo, pues el costo en un buen hotel con todo incluido asciende a más de 5 mil pesos.

Personal de distintas agencias de viajes en El Mineral informaron que cuando las personas reservan con anticipación pueden ahorrarse hasta 20 por ciento; sin embargo, en temporada alta, aunque se reserve con mucho tiempo de anticipación, sale igual o un poco más caro.

“Lo único que puede suceder es que cuando reservan con mucho tiempo de anticipación para una temporada alta, el único beneficio es que tienen más variedad de hoteles para elegir, pero el precio no disminuye, pues a los hoteles no les conviene dar más barato”, relató Edmundo Débora Márquez, dueño de la agencia de viajes Check-in.

Los dueños de las agencias explicaron que mínimo se tiene que reservar cuatro meses antes del viaje, pues los hoteles que se llenan más rápido son los más económicos, situación por la que las personas que reservan poco tiempo antes del viaje encuentran los precios más altos.

Agregaron que cuando las personas deciden viajar en avión en temporada alta llega a ser hasta 70 por ciento más caro; “aquí sí conviene reservar con mucho tiempo de anticipación, pues en las aerolíneas si aplica ser más barato cuando se reserva con mucho tiempo antes”.

Rosa María de Haro, dueña de la agencia de viajes Rocamar, invitó a la ciudadanía a acudir a las agencias de viajes, pues comentó que muchas veces prefieren gastar menos dinero en viajes que se encuentran en Internet y al final son farsas y no hay a quien puedan reclamar su dinero.

Agregó que las agencias se han visto afectadas debido a la gran cantidad de agencias patito que ofrecen viajes a muy bajo costo; sin embargo, dijo que “lo que los usuarios no saben es que ellos no ofrecen seguro de viajero, sus camiones están en malas condiciones, no tienen sus pólizas al día, no pagan impuestos y no ofrecen las garantías de un empleo formal a sus empleados”.

Carla Estrada, encargada de viajes Orbi, expuso que, aunque muchas veces las agencias de viajes no son lo más barato, si son las más confiables.

El encargo de Viajes Azteca, ante este panorama, exhortó a la ciudadanía a poner en las manos de las agencias de viajes cualquier destino que deseen y a no confiar en las promociones de Internet y de las agencias patito. Asimismo, los invitó a reservar con tiempo y no por ser más barato si no para que se tenga más variedad hotelera y no quieran reservan un día antes, cuando ya no hay espacio en los hoteles, situación que siempre se da en temporada vacacional.