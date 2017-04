Zacatecas.- Lorena Oropeza Muñoz, presidente de la Comisión de Seguridad de la LXII (62) Legislatura, destacó que no existe una coordinación de los elementos de seguridad en la entidad, “por lo que es importante que pudieran trabajar de manera ordenada para establecer estrategias que le brinden seguridad a la ciudadanía”.

La legisladora reconoció y criticó que los elementos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Publica (SSP) se encuentran mal capacitados y además no les pagan correctamente, “de tal forma que no responden a la expectativa ciudadana de proteger y vigilar porque no tienen la capacidad”.

Oropeza Muñoz expuso que al no tener la capacidad y ser una entidad insegura, arribaron al estado 200 elementos de la Policía Federal para reforzar estrategia de seguridad.

“La marina está ausente, es muy importante que regrese, para reforzar la seguridad en tanto para que el estado pueda ser de nueva cuenta soberano y pueda actuar por sí mismo”, agregó.

“Zacatecas es un estado inseguro, esa es la percepción por parte de los habitantes, pero el día a día todos los ciudadanos vivimos atemorizados, ya lo reconoció el gobernador, el asunto es como hacerle para reforzar las políticas de seguridad”.

Asimismo, enfatizó que, aunque existe contratación para ingresar a las corporaciones, las personas no pasan los filtros de confianza, y expuso que uno de los factores es porque las personas que solicitan el empleo no tienen el perfil para desarrollarse en una corporación ya que son ciudadanos que no encuentran trabajo.

Respecto a la queja por parte de los presidentes municipales, de que no cuentan con suficientes elementos de seguridad, puntualizó que el gobernador será quien dará las propuestas para tener una solución y no dejar a la deriva a los municipios,