¿A quién no le ha pasado? El auto no enciende y la batería está completamente muerta; pero no sólo eso, sino que se da cuenta que olvidó los cables para pasar corriente. Una fácil solución es conseguir un pedazo de cuerda, ya que esto les puede ayudar a echar andar su coche, de manera fácil, rápida y sencilla. Ojo: esto sólo se puede realizar en automóviles estándar.

*Poner el coche en primera y tener la llave abierta,

*Levanta una de las llantas delanteras (cualquiera de las dos) con un gato hidráulico y poner la cuerda, larga y gruesa, alrededor de la llanta.

*Luego se da un tirón, como si fuera una enorme cortadora de césped, y el coche volverá a la vida.

*Se debe asegurar que este atado correctamente, para que cuando se dé el tirón a la cuerda, el coche no se caiga y ocasione un accidente.

*Con el giro de la rueda, los pistones comienzan a bombear y crear suficiente compresión como para que el motor se encienda.

*Una vez que está encendido, el alternador puede iniciar la recarga de la batería.