Zacatecas.- Tras la contabilización de delitos de alto impacto cometidos en la entidad durante los primeros tres meses del año, Zacatecas se ha colocado (apenas por debajo de Guerrero y Baja California Sur) como la tercera entidad que acumula más puntos rojos en lo que va del año, debido al alto índice de delitos como homicidio, secuestro, extorsión y violación registrados por las instancias de seguridad.

Dicha estadística, elaborada por Semáforo Delictivo, organización ciudadana nacional que recaba no sólo los datos oficiales, sino también las denuncias de la sociedad, ubica a Zacatecas como uno de los estados peor calificados en cuanto a la incidencia de delitos de alto impacto.

Respecto a los homicidios cometidos en los 58 municipios de la entidad, cabe recordar que, según los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública e instancias estatales, durante enero de este año se registraron 73, en febrero 42, y al cierre de marzo se habían anotado 48 incidencias.

Estos números suman 163 asesinatos que, en su mayoría, fueron ejecuciones presumiblemente relacionadas con la delincuencia organizada, no obstante que esta cantidad no incluye la “cifra negra” de delitos cometidos, pero no denunciados o no registrados, que sigue siendo de las más altas en el país.

Fresnillo, Guadalupe, Zacatecas, Pinos, Calera, Pánuco, Sombrerete, Trancoso y Ojocaliente, en ese orden, son los municipios más azotados por los homicidios.

De acuerdo con la opinión de especialistas consultados por NTR Medios de Comunicación, la percepción social de inseguridad va en aumento, a pesar de las constantes declaraciones de la autoridad en torno a que “no hay inseguridad, sino violencia”.

Esta percepción, dicen, crece cuando las víctimas de los homicidios son identificadas como personas “cercanas”, tales como los taxistas o empleados de restaurantes asesinados en fechas recientes.

De acuerdo con las tendencias contabilizadas por Semáforo Delictivo, en Zacatecas se cometen casi 30 homicidios violentos al año por cada 100 mil habitantes, tasa muy por encima de la media nacional, que es de 17.4, lo que lo deja entre las 7 entidades del país con mayor incidencia.

En cuanto al delito de secuestro, Semáforo Delictivo registra a Zacatecas en tercer lugar nacional con mayor incidencia proporcional, con una tasa de 2.4 secuestros al año por cada 100 mil habitantes, mientras que la media nacional es apenas de 0.9 delitos.

Sobre este crimen, fuentes oficiales coinciden en que no todos los secuestros se denuncian, ya que muchas personas prefieren intentar liberar a sus familiares por cuenta propia, negociando con los secuestradores, debido a la falta de confianza hacia la autoridad.

Lo mismo sucede con las extorsiones, en las que, no obstante que Zacatecas se ubica en el decimoprimer lugar, está por encima de la media nacional, que es de 4.4 extorsiones anuales por cada 100 mil habitantes, con una incidencia de 5.1 extorsiones en el mismo lapso y por iguales habitantes.

Respecto al delito de violación, el estado se ubica en el décimo lugar del país, con una tasa registrada de 14 violaciones al año por cada 100 mil habitantes, mientras que la media nacional es de 10.8 violaciones.

Los especialistas consultados resaltan que, de continuar la tendencia marcada en estos primeros meses del año, Zacatecas seguirá consolidándose entre los estados con más “puntos en contra” en cuanto a la comisión de delitos, así como en la percepción ciudadana sobre el trabajo de sus autoridades en el combate a la delincuencia.

Según Semáforo Delictivo: En Zacatecas Al año/por cada 100 mil habitantes Media nacional Incidencia Casi 30 homicidios violentos 17.4 Entre las 7 entidades del país con mayor incidencia 2.4 secuestros 0.9 delitos Tercer lugar nacional 5.1 extorsiones 4.4 Decimoprimer lugar 14 violaciones 10.8 Décimo sitio

Homicidios en el estado

73 en enero

42 en febrero

48 en marzo

Total: 163 asesinatos

Municipios con más homicidios:

Fresnillo

Guadalupe

Zacatecas

Pinos

Calera

Pánuco

Sombrerete

Trancoso

Ojocaliente