Zacatecas.- Con un potente concierto, Pacal, banda zacatecana de death metal, celebró su vigésimo aniversario e hizo retumbar el interior del Teatro Fernando Calderón.

Precedida por la participación de los thrashmetaleros queretanos de Piraña, la agrupación zacatecana, que es una de las máximas exponentes del rock y metal del estado a nivel nacional, regaló un gran espectáculo en uno de los escenarios culturales más importantes de la entidad.

Integrada por Alfredo López (guitarra), Roberto Valdez (batería), Erik Valtierra (bajo), Eleazar Martínez (guitarra) y Rubén Méndez (voz), la banda ofreció en su repertorio rolas que lo han mantenido en el gusto de los metaleros de Zacatecas durante dos décadas.

Pacal ejecutó Misantropía, Grito de guerra, Venganza, Espíritu de muerte, Conquerors, Under the influence, Frozen death, Mind difussion, Eyes of sumission, Ze pequenia y Open the gates of hell, entre muchas otras rolas.

Tras el concierto, en entrevista con NTR Medios de Comunicación, los integrantes de Pacal agradecieron el respaldo de sus familias, amigos y agrupaciones musicales invitadas por asistir a esta celebración.

Es la primera ocasión en la historia del teatro Calderón que se presenta una agrupación de este género musical en su escenario.