Zacatecas.- Al presentar su renuncia como directora del Centro de Justicia para las Mujeres, Mara Muñoz Galván sostuvo que “me niego a ser parte de la simulación, del discurso que dice estar a favor de las mujeres y que, en los hechos, se queda hueco, sin resultados tangibles”, por lo que denunció que hay una aplicación selectiva de la justicia.

Así, a través de alrededor de cuatro cuartillas, Muñoz Galván señala al gobernador, Alejandro Tello Cristerna que, “me niego rotundamente a ser parte de actos de corrupción”.

“El combate a la impunidad, ciudadano gobernador, empieza desde las funcionarias y funcionarios públicos”, agregó.

En la misiva, denunció la falta de compromiso hacia las mujeres y sus necesidades en el estado; además, hace énfasis sobre la enorme descomposición de los cuerpos policiales ministeriales, pertenecientes a la procuraduría, así como falta de interés por dar continuidad y reforzar la política de acceso a la justicia para las mujeres.

Sostuvo que las expectativas de la institución han sido rebasadas por la gran demanda, pero “no hemos encontrado respuesta alguna por parte del procurador (Francisco Murillo Ruiseco)”.

Muñoz Galván advirtió que, de no haber una respuesta inmediata a las necesidades del centro, “los delitos que perseguimos quedarán impunes”.

Puntualizó que se priva a las mujeres de contar con estímulos a sus deseos de emprender y, con ello, enfrentar su situación económica en beneficio de sus familias, ya que “desafortunadamente, el actuar de sus colaboradores bloqueó en todo momento mi desempeño”.

“Como directora me he tenido que enfrentar a la constante intromisión, por parte del ex director de Investigaciones de la Procuraduría (Jesús Manuel Valerio Pérez), a quien usted ha nombrado subprocurador de Investigaciones y del propio procurador, en casos tan delicados como la presunta violación de una mujer, por parte de un alto mando de la Policía Ministerial”.

De manera indebida, detalló, el ahora subprocurador mandó llamar a la agente del Ministerio Público, que conocía del caso, para pedirle “no perjudicar al comandante, quien, presuntamente, cometió los hechos en horario de trabajo y a bordo de una patrulla de la corporación”.

“En este caso, no sólo no se hizo justicia y se violaron los derechos humanos de la víctima, sino que usted ha decidido empoderar a quien manipuló el proceso nombrándolo titular del cargo más importante en la procuraduría, después del procurador”, añadió.

Refirió que en otras ocasiones cuando ha habido flagrancia en violencia familiar, “he recibido llamadas por parte del ahora subprocurador, pidiendo se deje salir al detenido, ya que es pariente de algún amigo del procurador”.

“Espero sinceramente que su gobierno no se vea ahogado por la corrupción, el compadrazgo y la simulación, pues como se lo externé, de manera personal, cinco años son apenas tiempo suficiente para lograr los cambios profundos en la sociedad, o una eternidad para padecer un gobierno indiferente”, puntualizó.