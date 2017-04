Zacatecas.- Paula Rey Ortiz Medina, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), respondió a las acusaciones de los diputados opositores y afirmó que ha dado resultados en los 6 meses de administración de Alejandro Tello Cristerna.

“Como órgano de control interno debo estar abierta a las inquietudes y veo que es sano y normal a lo que ellos expresen”, además que aseveró no es tapadera del gobierno actual ni el que fue encabezado por Miguel Alonso Reyes.

Detalló que la dependencia a su cargo, actualmente investiga 60 procedimientos, y aseguró que se tienen avances en las denuncias de los ayuntamientos contra la Sedatu y en las concesiones de taxi otorgadas al final de la administración de Miguel Alonso Reyes.

Ortiz Medina aseguró que, en el tema de las concesiones de taxis otorgadas, la SFP no pudo intervenir de mayor manera, ya que la ley de tránsito no contempla y no señala a la SFP como una instancia que pueda conocer la ley.

Además, enfatizó que los procedimientos son ejecutados a través de la Coordinación General Jurídica, “entiendo que ellos están trabajando, pero ya no es parte de este órgano de control ejecutar las acciones, nosotros sí cumplimos porque realizamos la revisión y dimos resultados”.

“Yo le abono a que le mostremos a la ciudadanía con los resultados en su momento, lo que vamos haciendo lo vamos difundiendo, también en muchos procedimientos que el órgano de control no es sancionador, sino que también es preventivo”, aclaró.

Reconoció que, aunque cuentan con buen número de procedimientos en proceso, se “han ido alargando por dar informes de autoridad, tenemos varios procedimientos que van en diferente porcentaje de avance y daremos cuenta de ello”.