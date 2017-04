Fuentes internas muy bien informadas –y más que chismosas– aseguran a voz en cuello que Nancy Espinoza Medina ¡ya no es la vocal ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública! Que desde el viernes empezó a sacar sus cosas de la oficina…

Nadie lo crea, pero dicen y cuentan que su chamba no le convenció al góber Alejandro Tello Cristerna y que por eso le pidió que mejor se retirara. Aunque los más chismosos aseguran que en realidad fue porque ¡la cacharon en alguna movida de corrupción!

Sin embargo, andan otras lenguas viperinas diciendo que en realidad no la corrieron de ahí, sino que nomás la cambiaron de área a otra más “tapadita”, para que no se note su presencia… y para que no robe. Tanto. ¡Uuups! ¿Será?

…

En los pasillos del Hospital General de Zacatecas corre el rumor de que por ahí se pasea, majestuosamente, un tal doctor Roberto Cárdenas Córdoba, jefe de Gobierno del nosocomio y, a la postre, sobrino de Rogelio Cárdenas, ex rector de la UAZ.

Y se pasea como rey, dicen, porque aseguran que manda más que el mismísimo Gilberto Breña Cantú, secretario de Salud, a quien ve chiquito y orejón, pues nadie se explica cómo a él no lo corrieron por dobletear cobrando en gobierno y en la UAZ.

Y es que aseguran que su tiempo universitario no es en clínica, sino en aulas, y además lo señalan porque se la pasa acosando y presionando a los demás doctores a ver si renuncian… para luego tener plazas donde meter a sus cuatachos. ¡Ya están hartos!

…

Luego de la peculiar participación de nuestra secretaría de Turismo en el famoso Tianguis Turístico Acapulco 2017, su titular Eduardo Yarto Aponte nos trajo espejitos… perdón, resultados de su participación: un montón de tarjetas de presentación.

Sí, supuestamente “logró” conocer a mucha gente del ramo e hizo “contactos de negocio” para atraer turismo a Zacatecas. ¿Servirá de algo? Quién sabe. Pero por lo pronto, ya los chismosos dicen que funcione o no, él ya saca provecho de su posición.

Y es que aseguran que ya hasta fue a Colombia a “promocionar” Zacatecas, acompañado de unos cuantos muy cercanos colaboradores… y colaboradoras. Y que no sólo eso, sino que ya está proyectando ir de promoción ¡a Egipto! ¿Irán a traer jeques petroleros…?

…

Vaya fiasco el que dicen que se llevaron las autoridades municipales de Guadalupe, empezando por su alcalde Enrique Flores Mendoza, con la convocatoria dizque para sacar el mejor “pan tradicional” de esa demarcación.

Según los chismosos, aunque se llevó prácticamente dos meses la convocatoria y se gastó bastantito en medios de comunicación para su promoción, al final ¡nomás se inscribieron seis concursantes… y acabaron participando sólo cuatro!

Con todo y que hubo muy buenos panes en exposición, dicen los de lengua larga que la poca participación se debe únicamente a la poca confianza que les ha dado el ayuntamiento –y Enrique Flores, claro– a los guadalupenses. ¡Ups y recontraups!