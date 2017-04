Zacatecas.- “Yo estoy jugando y arriesgando mi pellejo sola”, aseguró Mara Muñoz Galván, ex directora del Centro de Justicia para las Mujeres de Zacatecas, tras advertir: “no tengo vínculos con ningún grupo político”.

En entrevista con NTR Medios de Comunicación, Muñoz Galván sostuvo que la postura que ha asumido la autoridad gubernamental es “una línea muy sutil de corrupción”, en referencia a la respuesta del titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Francisco Murillo Ruiseco, ante las denuncias de impunidad y tráfico de influencias que este martes hizo la ex funcionaria, al entregar su renuncia a la fiscalía.

Consideró que la exigencia de Murillo Ruiseco de que se presenten las pruebas y se interponga una denuncia penal por las acusaciones “es un distractor”; de ahí que argumentara que el actuar de los funcionarios debe estar regido por principios y ser leal para dar resultados a la ciudadanía.

“Traté por todos los medios de concientizar al procurador; de hacerle de su conocimiento las necesidades del centro y las irregularidades en el manejo de las investigaciones, pero todas las puertas se cerraron, así es que no me dejaron otro proceder”, destacó.

A continuación, se reproduce la entrevista de NTR a Mara Muñoz:

NTR.- ¿Hasta dónde llevará las denuncias de corrupción?

MM.- Lo que yo estoy haciendo es una forma de que el gobernador volteé a ver las necesidades del Centro de Justicia para las Mujeres y sepa la importancia de esta institución.

Yo le señalé con oportunidad, con puntualidad, al procurador lo que estaba sucediendo en el centro, con relación a los funcionarios de la procuraduría, así es que es él quien tiene que tomar cartas en el asunto.

Él conoce la situación por la que atravesamos con el subprocurador (Jesús Manuel Valerio Pérez) ahora de investigaciones, antes director, y no solamente no lo sancionó, sino que lo promovió: él (Valerio Pérez) va a tener a su cargo las investigaciones y el manejo de todos los ministerios públicos del estado.

NTR. ¿Procederá legalmente?

MM.- No tiene sentido. ¿En qué podría proceder contra el subprocurador de investigaciones penalmente?, ¿cuál sería el delito a perseguir?

Creo que ese señalamiento del procurador en cuanto a que me debo pronunciar legalmente es un distractor; quien tiene que tomar cartas en el asunto, administrativamente, es el procurador. ¿Cuál sería el delito por el cual señalaría al subprocurador?, qué me lo señale él.

Ahora, siendo él el jefe de todos los ministerios públicos, qué posibilidades reales tendríamos de que se hiciera algo; creo que el procurador tiene mi denuncia pública y si tiene voluntad de hacer algo, que lo destituya del cargo y entonces veríamos proceder legalmente. De otra manera, imagínense: ser juez y parte.

NTR.- ¿Acudirá alguna instancia federal?

MM.- Una denuncia penal es lo que está pidiendo el procurador que haga, pero lo que pasa es que es una línea muy sutil de corrupción, porque no se trata de manejo de recursos públicos, se trata de violación a los derechos humanos.

En todo caso, tendría que ver con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEZ); podría interponer una queja ante la comisión, pero no soy la afectada directa; la afectada directa, la víctima, al ver que no se iba a hacer justicia en su caso, decidió no continuar adelante con el proceso; decidió otorgar el perdón, y tendríamos que contar con su aprobación.

NTR.- ¿Por qué hasta ahora expone estas denuncias?

MM.- Fueron seis meses en los que traté por todos los medios de concientizar al procurador, de hacerle de su conocimiento las necesidades del centro, las irregularidades en el manejo de las investigaciones.

Una investigación tiene un curso y va avanzando; en ese sentido, le aposté a que hubiera justicia dentro de la institución, pero desafortunadamente, al ver que no obtenía respuesta y que todas las puertas se cerraron, no me dejaron otro proceder.

Esto no hace mucho tiempo que pasó, estamos hablando de finales del año pasado, y yo le di oportunidad a que tuviera el curso legal correspondiente y no obtuve respuesta. Por eso hago esta denuncia pública.

NTR.- ¿Alguna presión, amenaza en estas últimas horas?

MM.- No, de ninguna manera, hasta el momento no he recibido ninguna amenaza ni ningún tipo de intimidación; mentiría si digo que sí.

NTR.- ¿Esto es en defensa de las mujeres o es una cuestión política de cara a lo que viene?

MM.- Mi congruencia con el tema la he tenido desde hace 20 años; le debe quedar claro a la ciudadanía quiénes somos y de dónde venimos y no podemos olvidar que cuando estuve en el instituto para las mujeres, también señalé al entonces gobernador (Miguel Alonso Reyes) por la falta de compromiso hacia las mujeres.

Siempre me he conducido de manera congruente; estoy haciendo esto a seis meses de iniciada la administración y a más de un año que sea la elección federal, entonces no se puede decir que sea una cuestión que tenga que ver con fines electorales.

NTR.- ¿Y denuncias ante órganos internos de control?

MM.- No. Hice del conocimiento del procurador de la situación porque mi superior jerárquico es él y es quien tenía que estar informado al respecto y en todo momento lo hice de su conocimiento.

NTR.- ¿Usted estaba facultada para que se investigara de manera interna?

MM.- No. El Centro de Justicia para las Mujeres es una dirección de la procuraduría; es un puesto menor en la procuraduría; estoy hablando de que al informar al procurador, tendría que haber sido él quien actuara al respecto.

NTR.- ¿Fue una decisión personalísima o hay alguien detrás de usted?

MM.- No. Soy una mujer autónoma y lo he sido toda mi vida y, en ese sentido, no cabe la manipulación de ninguna manera; estoy jugando y arriesgando mi pellejo, porque quiero que se volteé a ver el Centro de Justicia para las Mujeres, porque mi pretensión es que al centro le vaya mejor sin mí que como le fue conmigo.

No tengo vínculos políticos con ningún partido político; no tengo vínculos políticos con ningún grupo político, estoy sola, enfrentando mi responsabilidad de esa manera.

NTR.- Tanto el gobernador como el procurador piden pruebas, ¿las tiene?

Tengo todos los oficios en los que, puntualmente, señalé lo que le estoy diciendo al procurador; tengo copia del expediente de este caso de la violación sexual y en cualquier momento que el gobernador así me lo requiera, por supuesto que se lo mostraré; el procurador también tiene en su oficina los oficios porque siempre se marca copia. Así es que está informado y lo estuvo siempre.

NTR.- ¿Con las pruebas, hay posibilidad de acudir a otra instancia?

MM.- Lo vuelvo a señalar: si hay una queja ante la Comisión de Derechos Humanos por la violación, tendría que ser de la víctima, pero ya no está dispuesta a continuar con el proceso.

Creo que si analizan las pruebas que tiene el procurador, tendrían que ser ellos los que procedan administrativamente en contra de estas personas que estoy señalando.