Amazon, el servicio de streaming en su versión Prime, comenzará a transmitir para sus suscriptores los partidos del jueves por la noche de la NFL a partir de la temporada 2017.

Un total de 10 encuentros de entre semana serán transmitidos por Amazon Prime, que utilizará la señal que emiten las cadenas de televisión estadounidenses NBC y CBS, que también pasan por NFL Networks, para reunir tres formas diferentes de medios de comunicación televisiva, por cable y digital.

Los juegos de Jueves por la Noche estarán accesibles para los millones de miembros de Amazon Prime alrededor del mundo, los cuales reciben la señal a través de su aplicación, consolas de juego y los dispositivos conectados, en los que se incluyen Amazon Fire TV, celulares y en línea.

“Estamos continuamente buscando maneras de entregar nuestros juegos a los fans dondequiera que lo vean, ya sea en la televisión o en plataformas digitales y estamos encantados de traer el Jueves por la Noche a Amazon”, dijo Brian Rolapp, Jefe de Medios y Negocios de la NFL.

Este acuerdo se une al que ya tenían la NFL y Amazon para producir el programa All or Nothing, el cual ya está en su segunda temporada.