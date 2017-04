JEREZ DE GARCÍA SALINAS. El ayuntamiento taló varios árboles tipo pino que estaban ubicados en las instalaciones de la feria, lo que usuarios del lugar consideraron que la afectación al medio ambiente es considerable.

Durante una visita al lugar, NTR Medios de Comunicación pudo constatar que al menos seis árboles fueron cortados desde el tronco, y hay algunos que muestran el corte de ramas, justo en la parte donde obstruirían la colocación de toldos para la Feria de Primavera.

“El espacio es utilizado durante todo el año por personas que vamos a caminar o hacer algún ejercicio y a veces hay familias que van a que los niños jueguen”, precisó una usuaria quien dijo que hasta antes de la entrevista no se había percatado de la situación, porque cuando se acerca la época ferial no acuden regularmente para no obstruir los trabajos.

Otro entrevistado dijo que los árboles se cortaron porque estorbaban para la colocación de estructuras y, tras rechazar lo ocurrido, recordó que la demarcación tiene cada vez menos árboles, pues con diferentes obras municipales se han cortado en diferentes puntos de la ciudad, aún cuando se ocasionan daños al medio ambiente.

Al respecto, Antonio Alcalde Pérez, director de Obras y Servicios Públicos, informó que había algunos pinos enfermos por la presencia de araña roja y se retiraron para evitar que se propagara a otros árboles.

A algunos más se les retiraron las ramas dañadas, pero, aseguró que serán sustituidos, aunque por la afluencia que se espera durante la feria se esperará a que concluyan los festejos para la replantación.

Dijo desconocer el número de árboles talados, pero al término de las labores se informará cuántos tendrán que sustituirse.