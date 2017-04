Madrid.- Curro Díaz y José Garrido se reencontraron en un ring para rememorar el mano a mano de la pasada Feria de Otoño y presentar el nuevo cara a cara que tendrá lugar el Domingo de Resurrección en Las Ventas.

En el gimnasio Momo de la Caja Mágica de Madrid, los toreros hablaron de sus sensaciones ante su próximo compromiso, junto al ganadero Agustín Montes y el productor Simón Casas.

Curro Díaz fue el primero en tomar la palabra para afirmar que se encuentra en “un momento muy bueno, muy bonito para volver a Madrid, aunque cuando he pasado por la plaza me he descompuesto.” José Garrido, por su parte, explicó: “me considero un artista. La lucha que se lleva es con uno mismo. Busco esa consagración y estar en mi sitio.”

Respecto a la tarde en la Feria de Otoño, Curro Díaz dijo que cada “uno tenía su toro y sabía lo que tenía que hacer. La rivalidad está muy bien, pero tenemos rivalidad con nosotros mismos. Iba ganando en volteretas, salía él y empatábamos”, detalló.

Garrido replicó y dijo que “fue una tarde en la que los dos expusimos todo, expusimos nuestro cuerpo y se trasladó a una lucha contra un animal. Esa tarde hubo de todo, hubo amor propio”, aseguró.

El empresario de Las Ventas de Madrid, Simón Casas, recordó: “yo presencié el mano a mano de la Feria de Otoño. Fue intenso y apasionante y nos demostraron la primera virtud de los toreros que es la entrega. El espectador sale más culto de un espectáculo así porque este evento nos transmite valores universales y trascendentales”, afirmó.