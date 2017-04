Ladrilleros de la capital zacatecana aseguraron que el gobierno municipal los tiene en el abandono, luego de que les presentaron proyectos para construir un parque sustentable y ecológico y de que los reubicaran con la promesa de darles equipo y la construcción de naves.

Por ello, culpan a las autoridades del Ayuntamiento de Zacatecas por “negligencia e inoperancia”.

“Desde hace mucho tiempo nos prometieron sopletes para dejar de contaminar, pero no sabemos dónde quedó el beneficio en especie que nos iban a dar, o el dinero para comprarlos; es por ello que exigimos haya un esclarecimiento de esta situación”, reclamó Pedro Luis Moreno Márquez, propietario de una ladrillera.

Lo que sí hizo la administración municipal fue enviarlos a Lagos de Moreno, Jalisco, y a Celaya, Guanajuato, para que conocieran la experiencia de producir con métodos ecológicos; sin embargo, la gente sigue en espera de los equipos para dejar de lado la quema de llantas y otros productos que, a pesar de ser contaminantes, permiten alcanzar la temperatura adecuada en los hornos para cocer el material.

Moreno Márquez señaló que Kattia Trejo Cárdenas, jefe del Departamento de Ecología y Medio Ambiente, en la capital, no tiene respuestas para este sector, y dijo que la funcionaria admitió que no sabe dónde están los sopletes que instalarían para dejar de emitir bióxido de carbono al ambiente.

En otro tema, explicaron que no tienen certeza jurídica del terreno donde trabajan, pues cada dos años les hacen firmar un documento que indica que el lugar está en comodato. “Ya nos dijo un licenciado que no firmáramos nada, pues se nos dijo por parte del gobierno que luego de dos años las tierras ya serían nuestras, cosa que no está sucediendo”.

Además, denunció que en el último proceso electoral de la capital, los candidatos se acercaron para prometerles una nave industrial, con el objetivo de modernizar el espacio de trabajo y elevar sus ventas, pero “eso tampoco ha pasado”.

“Incluso, cuando anduvieron por aquí, hubo un candidato que nos aseguró que ya tenía todo ganado, pero que no podía darnos aún láminas galvanizadas para construir nuestra capilla de la Santa Cruz, pero que, ganando con nuestro voto, las haría llegar, y tampoco sucedió”.