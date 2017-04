Integrantes del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico (SNMM), de las secciones 62 y 72, se manifestaron y exigieron la renuncia del gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, pues aseguraron que no ha cumplido con los compromisos que hizo con ellos y con Fresnillo durante su campaña.

Por ello, acordaron que cada uno de los sindicatos entregará una carta en la Casa de Gestión y Atención Social del gobierno del estado, ubicada en Fresnillo, en la que pedirán que respete su promesa de retirarse del cargo si no cumplía y, de ser necesario, también las llevarán a la capital del estado.

“Se comprometieron a ver por los mineros, que iban a estar muy al pendiente, que nos iban a visitar y que iban a estar muy al pendiente de nuestras necesidades y no sólo a nosotros nos prometieron, sino a la ciudadanía en general que si no nos cumplía, en 100 días se iba y nosotros creímos en su palabra; no nos firmó nada, pero ya vemos que no tiene palabra”, precisó Juan de Dios Gallegos Camarillo, secretario General se la Sección 62 del SNNM.

Argumentó que el gobernador conocía la situación económica que enfrentaba el estado, ya que fue secretario de Finanzas en la pasada administración estatal.

“Exigimos la renuncia de Tello y todo su gabinete y comité, porque ahorita lo único que quieren hacer y están haciendo es buscar la forma o la manera de sacar dinero, ¿de dónde?, pues de donde ellos puedan y de donde se dejen; ya nos implementaron el Fondo Minero y, ¿qué se ha hecho?; ahora nos quieren implementar otro, que es el impuesto ecológico”, reprochó.

Lo anterior, lo dio a conocer luego de terminar una marcha en la que participaron cerca de 800 personas, entre mineros y familiares de éstos, con el objetivo de mostrar su rechazo al impuesto ambiental y la nueva cuota de saneamiento de aguas residuales que se cobrará a través del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo (Siapasf).

A partir de las 14:30 horas, los mineros se concentraron en el tiro general de Minera Fresnillo PLC, y con micrófono y bocinas gritaron consignas, mientras esperaban a que salieran los trabajadores del turno matutino para iniciar con la marcha.

Los manifestantes traían consigo pancartas fosforescentes con distintos mensajes, como ¡Basta, Pepe Haro y Laura Herrera, no más robos al pueblo!, ¡No más impuestos!, ¡El impuesto minero será el salario del gobierno!, ¡Pueblo, escucha, el minero está en su lucha!

La marcha inició minutos después de las 15 horas.

Los trabajadores recorrieron la avenida Hidalgo, hasta llegar a la Juárez, pasaron por la calle Sonora, para después recorrer la Reforma, donde se encuentra la casa de gestión de la diputada local Guadalupe Flores, lugar en el que se pararon y gritaron: ¡Lupita la más bonita, pero la más putita!, para después continuar sobre la Juan de Tolosa, hasta llegar al Teatro Primero de Mayo, recinto oficial de los sindicalizados.

En el trayecto, los mineros gritaban consignas, como “Tú que no estas mirando, también te están chingando”, “Pueblo, unido, jamás será vencido”, “Pepe Haro haz algo por los mineros, cumple tu palabra”, “De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste”, “El que no brinque es charro”, “Esos son, esos son, los que chingan la nación”.

Asimismo, entregaron volantes que contenían información sobre su rechazo al cobro de saneamiento de aguas residuales.

Durante el recorrido, los mineros no pararon de exigir la renuncia del gobernador y de las diputadas locales Norma Castorena y Guadalupe Flores; además de externar su inconformidad por la tarifa de saneamiento contra Laura Herrera Márquez, directora del Siapasf, y del alcalde José Haro de la Torre.

Al llegar al Teatro Primero de Mayo, los mineros se reunieron a las afueras de este recinto, en donde se realizó una asamblea informativa y precisaron que continuarán las manifestaciones en tanto no se elimine el cobro de saneamiento y se derogue el impuesto ambiental; además, se dio a conocer que a través de cartas exigirán la renuncia de Tello Cristerna.

Reacciones

Tras la manifestación de los mineros, NTR Medios de Comunicación buscó, vía telefónica, a las diputadas locales Guadalupe Flores y Norma Castorena, pero en ambos casos la llamada se fue directo al buzón de voz.

De la misma manera se buscó al alcalde José Haro de la Torre, quien no respondió las llamadas, por lo que se le solicitó al titular del área de Comunicación Social, Horacio González, una postura; sin embargo, el funcionario dijo que el presidente municipal se encontraba en una reunión en la ciudad de Zacatecas, y que no se emitiría ninguna declaración al respecto de la manifestación y peticiones de los mineros, por el momento.