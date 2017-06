Zacatecas.- “La dependencia que tiene Zacatecas con respecto a las remesas es una muestra del escaso desarrollo económico en el ámbito de la industria y en el ámbito de la economía moderna”, declaró el economista investigador de la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), José Luis Guardado Pérez.

Asimismo, comentó que el gobierno del estado no tiene una estrategia clara para fortalecer la economía, en tanto que se base en la atracción de empresas maquiladoras que no aportan buenas ganancias para quienes trabajan ahí.

El académico universitario refirió que Zacatecas no ha sido capaz de generar una economía que desarrolle la plena capacidad de las fuerzas productivas y de los potenciales productivos del estado.

“La economía zacatecana no es capaz de generar ingreso, por su dinámica propia, para que las remesas sólo sean un complemento y no un factor fundamental en atender las necesidades de la población”, expuso.

Apuntó que el sector más desarrollado en Zacatecas es el de los servicios; sin embargo, tiene muchos sesgos y desequilibrios en su estructura interna.

“Mientras la economía zacatecana no se modernice, no genere un auténtico flujo de inversiones que desarrollen el potencial productivo, tanto en la agricultura como en la industria, no se generará el ingreso suficiente”, explicó.

Insistió que “por parte del gobierno no hay una estrategia clara para desarrollar los potenciales que tiene el estado y se le apuesta solamente a la llegada de maquiladoras que pagan mal y son empleos muy precarios. Se requiere una estrategia que impulse la inversión desde los pequeños negocios, hasta las grandes empresas de carácter local, tanto como nacional e internacional”.

“En esa medida se podrá desarrollar el potencial económico de la entidad y generar los ingresos que las familias necesitan”, subrayó.