Fresnillo.- Este lunes, integrantes del comité de la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud que laboran en el Hospital General de Fresnillo se manifestaron en las inmediaciones del nosocomio.

Denunciaron que en la actualidad son demasiados los trámites burocráticos que se deben cubrir para que se liberen insumos para trabajos en el hospital por parte de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ).

Norma Angélica Castorena Berrelleza, dirigente de este gremio sindical y diputada local, informó que se tienen solicitudes detenidas, por lo que tardan demasiado en surtir los insumos para cumplir con sus labores.

“Las solicitudes van desde maquinaria propia para el hospital, medicamentos, ventiladores, material para la curación de un enfermo, insumos importantes, material de curación y hasta jabón para bañar a un enfermo”, detalló la dirigente sindical.

Ante esta situación, Castorena Berrelleza dijo que siempre está al pendiente de su deber en carácter de líder sindical en cualquier unidad hospitalaria y, ante el incumplimiento por la falta de recursos para adquirir equipos, pidió reunirse con el secretario de Salud, Gilberto Breña Cantú.

Mencionó que también pidió la presencia de personal de Recursos Financieros y Recursos Humanos de la SSZ, con la finalidad de saber dónde está el problema.

“Ya hablé con el secretario de Salud, vía telefónica, pero no me muevo de aquí (Hospital General) hasta que haya presencia de la autoridad estatal; si no vienen aquí dormimos, porque primero quiero ver dónde está la falla, quién es realmente el que no dice la verdad, saber si es el hospital quien no está gestionando, quien está reteniendo el dinero o quién no firma para que se lleven a cabo los procesos”, detalló Castorena Berrelleza.

Reprochó que los empleados no pueden carecer de insumos para cumplir con su trabajo, pues tienen un sindicato que los respalda.

“No sé qué pasa en el proceso de esta administración, pues tengo muchos años y nunca había visto que se dieran tantas vueltas para una gestión; parece un teléfono descompuesto”, explicó la también legisladora local.

Aseguró que el director del Hospital General de Fresnillo, J. Jesús Magallanes Mijares, cuenta con todos los oficios, por lo que las gestiones están hechas y en Zacatecas le dicen que no hay gestiones y de no pararse esta situación puede generarse una crisis.

Pese a ello, la diputada local expuso que no hay desatención en el nosocomio hacia los pacientes; sin embargo, existe el reporte de los trabajadores de la falta de insumos en varias áreas.

Manifestó que encarará a los involucrados para saber quién dice la verdad, aunque dijo que tiene que ser en la SSZ, pues los procesos para gestionar recursos son burocráticos y un oficio tiene que pasar por distintos filtros.

Anticipó que el atorón está en el área financiera, pero el dinero no debe ser un pretexto.