El derecho a la movilidad esta íntimamente relacionado con el derecho de circulación pero no son lo mismo. Mientras el derecho a la circulación es un derecho individual que implica la posibilidad de trasladarnos de un lugar a otro sin que nadie obstaculice nuestro tránsito, el derecho a la movilidad es un derecho que pertenece al grupo de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que implica la participación activa del estado en el diseño, ejecución y erogación de recursos en tres rubros: a) la diversidad de los medios de transporte; b) infraestructura vial y de apoyo, y c) espacio público.

Como podemos percatarnos, hay una gran diferencia entre desplazarnos en lo individual de un lugar a otro, y la necesidad de llegar con bien a nuestro destino, que nuestro viaje sea agradable y seguro, lo que nos permitirá acceder a una mejor calidad de vida.

Muchos de nosotros nos hemos quejado por la falta de atención que ponen las autoridades en el servicio de transporte público y el Estado se escusa diciendo que es responsabilidad del concesionario; por otro lado lo angosto de las banquetas o la inseguridad en las calles, inclusive el tráfico que dificulta el transitar de un lugar a otro, todo eso tiene que ver con la movilidad, puesto que si el Estado pone especial atención en mejorar el sistema de transporte público, mejorar las vialidades y hacer mas seguras y agradables las banquetas y espacios públicos, las personas caminarían más, usarían mas el transporte público, disminuiría el uso de vehículos y el trafico fluiría de mejor manera.

Sin embargo el Estado no tiene interés alguno en garantizar el derecho a la movilidad humana. El transporte público no es prioridad, unidades en mal estado, que no tienen o no respetan un horario, ni las normas de tránsito, manejan de forma imprudente, no tienen medidas de seguridad e higiene en las unidades ni para los conductores. Que bueno sería que con la creación de una subsecretaría se resolviera el problema. Concedamos el privilegio de la duda.

Lo relativo a la infraestructura vial y de apoyo debe estar enfocada al desplazamiento de personas, no de automóviles o vehículos motorizados, lo que mejoraría considerablemente el sentido de pertenencia al espacio público por el que se transita, hay calles que no tienen banquetas o sin puentes peatonales, los conductores no respetan al peatón o a los ciclistas, hay falta de señalización o dichos señalamientos se encuentran en mal estado. Existe la equivocada creencia de los conductores que tienen el derecho de preferencia sobre el peatón.

En una ciudad cuyo Centro Histórico es considerado patrimonio cultural de la humanidad, reconocido por la UNESCO, en donde todas las modificaciones que se hagan deberán estar acorde a la norma que protege los monumentos coloniales es difícil hacer modificaciones que puedan garantizar la movilidad humana, lo que debe incluir peatones, ciclistas, personas con discapacidad, en general todas las personas deben de contar con espacios que garanticen su movilidad de manera efectiva, pero en el caso de Zacatecas entran en colisión el derecho a la cultura, el derecho a la movilidad, inclusive el derecho de las personas con discapacidad de disfrutar de espacios públicos adecuados.

Como podemos darnos cuenta, nuestra entidad apenas comienza a tener problemas de movilidad, por lo que estamos a tiempo de tomar medidas de planeación adecuadas que permitan que el problema no crezca más, porque en realidad no es tan complicado generar equilibrio entre los derechos en conflicto, sólo hace falta voluntad política y dejar de gastar dinero en bonos y compensaciones.