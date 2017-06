Zacatecas.- Dayan Ximena Mesa Arellano, niña fresnillense de 11 años, estudiante de quinto año de primaria, es un orgullo zacatecano, ya que sin importarle la falta de apoyo, representará a la entidad en la primera Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica (OMMEB), que se llevará a cabo del 15 al 18 de junio en Oaxtepec, en el estado de Morelos.

Originaria de la comunidad Seis de Enero del municipio de Fresnillo, su amor por las matemáticas nació a temprana edad, cuando estaba en el kínder. “Mis papás me ayudaban y me apoyaban con eso, este año empecé yendo a los concursos, pasé el de zona, el regional, el estatal y ahora voy a las nacionales”, subrayó.

La integrante del Centro de Estudios Básicos para Alumnos de Alto Rendimiento Escolar (CEBAARE) se ha visto en la necesidad de pedir ayuda a sus maestros, pues su escuela no cuenta con un presupuesto para que la niña pague el viaje.

Los gastos corren por cuenta de los papás de la niña y de los profesores, quienes han tenido que organizar rifas para sacar el dinero y la alumna destaque.

“La escuela nos ayuda en su momento con el transporte a algunas partes, sus papás han estado con ella. Pero al cierre del ciclo escolar la escuela ya no tiene el recurso suficiente para apoyarla, y en esta ocasión son 5 mil pesos, que no es tan fácil de solventar. Lo que hemos hecho es buscar alternativas para poder apoyarla” expresó Belén Deyanira Serna, encargada de primarias del CEBAARE.

Agregó que “no hay recursos, de hecho ni siquiera hay transporte para ir a Morelos”. Por su parte, Martín Ríos Ochoa, profesor de la niña tiene la intención de brindarle las mejores atenciones y se ha encargado de preparar a Dayan para que sobresalga.

Dayana es una niña sencilla y amable, que sueña con convertirse en una maestra muy orgullosa de representar a Zacatecas en la Olimpiada.

“Mis maestros me han apoyado mucho, ahorita estamos juntando recursos para el transporte y lo que pide la olimpiada, ellos me están apoyando vendiendo rifas, haciendo ventas de varias cosas. Me gustaría llegar a ser maestra como mis profes, igual a ellos de trabajadores” expresó Dayan.