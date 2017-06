Las redes sociales, los retablos virtuales

Con la revolución informática y el acceso a las redes sociales de millones de sapiens, los antiguos retablos (que a decir del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en una de sus tantas acepciones, es “un conjunto o colección de figuras pintadas o de talla, que representan en serie una historia o suceso”) que adornan el templo de Plateros, por ejemplo, se han convertido en curiosidades históricas. Hoy, las nuevas historias en la red, recorren el terror que se vive con la inseguridad, hasta acontecimientos del muy particular gusto de quien los publica.

Si en un rato de ocio, dejamos el libro (bueno los que leemos) y entramos a –digamos- Facebook, nos vamos a encontrar con una gran cantidad de retablos modernos, que nos harán pasar unos minutos de diversión gracias al humor involuntario que nos prodigan tantos y tantos usuarios. Y podemos contar muchos ejemplos. Vemos la historia gráfica de una pareja, que le da las gracias al altísimo por el nacimiento de su hijo. Y anexa fotos, desde el ultrasonido hasta el parto.

Seguimos y nos encontramos con la historia de un funcionario estatal, que nos narra su maravilloso viaje, con la familia of course, por las ruinas de Machu Picchu, para olvidar las ruinas en que está Zacatecas gracias a su maravilloso trabajo desde el servicio público. ¡Ah el santo bono de productividad! De pronto aparece un maravilloso retablo de las elecciones en el Estado de México, donde un prestidigitador-funcionario cuenta los votos a favor del PRI a la antigua usanza: “Diciuno, dicidos, dicitres, dicicuatro, dicicinco, dieciséis, diecisiete…” y así por el estilo (“Gracias espíritu santo por los votos obtenidos. Con fervor patriótico: Alfredo del Mazo Jeteh”).

Otro retablo es aquél en el que un perredista defiende a capa y espada, a su candidato a gobernador del Estado de México, Juan Zepeda, y se lanza gruesísimo contra MORENA y su apóstol AMLO. Lanza acusaciones de que AMLO es un peligro para México y para la izquierda mundial y que, de plano, no es de izquierda ni de derecha sino todo lo contrario. Más bien es una mezcla de talibán, sirio, afgano y ruso. Y luego la burla (que es lo que calienta) de que Zepeda le quitó votos a Delfina, que no hubo fraude en las elecciones y que el PRD está más fuerte que nunca (“Gracias Santo Tomás por la derrota de Delfina. Que el Peje sienta que sin nosotros no es nada. Proletarios del mundo Uníos. Alejandra Barrales”).

Por supuesto que no debe de faltar el retablo de los últimos meses: los Bonos de Productividad. Así es, Soledad Luévano da a conocer los famosos bonos que se entregan a los servidores públicos de Zacatecas, que dejan cuerpo y alma en las oficinas para que nosotros, la prole, podamos vivir en paz bajo el manto protector de San Froylán. Y, entonces, comienzan los comentarios que no podemos reproducir aquí por pudor (“Santo Señor del Rayo, tírales uno a esos burócratas que cobran un chequezote sin hacer nada. Recuerda que somos MORENA. Con fervor guadalupano: Soledad Luévano”).

Retablos de infidelidades, de amores no cumplidos, de jodidez, de niños perdidos, de xenofobia, machismo, de alumnos que dan gracias a dios por haber terminado sus estudios profesionales, de imbecilidades de un tal Franco Escamilla (que dice que le dijeron que es comediante). Y, por supuesto, no falta el de la esposa del góber pidiendo perdón, entre lágrimas, por sus desafortunados comentarios (de los bailarines sicarios, que viven y bailen en plena jodidez de valores).

Esa es nuestra realidad. Sólo un favor: díganle a los de comunicación social del gobierno estatal, que su manejo de medios y de redes sociales es francamente patético. El peor enemigo del gobierno cobra bono, olvida su trabajo y echa grilla. Y lo peor de todo es que se su jefe le cree. ¡GRACIAS SANTA CLAUS, POR LA ESTRATEGIA QUE ME MANDASTE!