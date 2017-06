RÍO GRANDE. El contralor municipal, Ángel Eduardo Salas Rojas, aseguró que el alcalde Julio César Ramírez López, no ha incurrido en situaciones anómalas por las compras realizadas a sus empresas, debido a que ha sido proveedor de la presidencia durante muchos años.

Salas Rojas dijo que en el desempeño de su trabajo está la de cuidar que no existan abusos por parte de las autoridades municipales en ningún sentido, por lo que para evitar problemas como el de conflicto de intereses se revisan los gastos.

Aunque no mencionó nombres ni empresas, confirmó que funcionarios de primer y segundo nivel tienen empresas que han sido beneficiadas durante esta administración municipal, “pero el gasto ha sido equilibrado entre todos los proveedores, no hay uno solo en cualquier ramo, se distribuyen bien las compras”, expresó.

Precisó que la Auditoría Superior del Estado ha indicado que mientras los funcionarios no hayan constituido sus empresas a partir de la presente administración, no hay ningún delito ni problema por perseguir, ya que la antigüedad no genera conflicto.

“La contraloría estaría atenta para que procurar que exista ese equilibrio y que todos los proveedores se vean beneficiados, y en caso de que las compras sean continuas con algún solo proveedor, estaríamos haciendo las observaciones necesarias”, dijo.

Reiteró que hasta la fecha, la contraloría municipal no ha detectado alguna situación que permita realizar alguna observación en ese sentido, “las compras han sido equilibradas entre todas las empresas”, concluyó.