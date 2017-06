(parte 1 de 2)

Nació el 16 de marzo de 1750 en Hannover, Alemania. Hija de Isaac Herschel (músico de la guardia hannoveriana) y Anna Ilse Moritzen (un ama de casa poco cariñosa, parca, obtusa y acostumbrada al trabajo duro).

Su padre mantuvo, a lo largo de su vida, gran inquietud por diversas ramas del conocimiento, y procuró una educación polifacética a sus cuatro hijos varones, enseñándoles música, matemáticas, astronomía, filosofía y francés. Sus dos hijas, como era habitual en la época, estaban destinadas a aprender sólo las tareas domésticas. Carolina, desde muy pequeña, aprendió a tocar el violín (en lo que era muy competente), pero su educación no fue mucho más allá: aunque aprendió a leer y escribir, apenas tuvo contacto con las matemáticas. Sin embargo, su padre le permitía participar en las discusiones que se organizaban entre él y los hermanos varones; además, la introdujo en la astronomía.

Su padre comprendió que Carolina debía recibir una educación diferente a la establecida para las mujeres, en oposición a él, su madre sostenía que el deber de Carolina era llegar a ser una buena ama de casa y cuidar de sus hermanos. Carolina recuerda en sus memorias su gran satisfacción aquella noche en que su padre, apasionado de la astronomía, le mostró las primeras constelaciones, así como un cometa.

De 1757 a 1760, el su padre estuvo fuera del hogar luchando contra los franceses. Su hermano William emigró a Inglaterra para proseguir sus estudios musicales y de astronomía (tras desertar del ejército prusiano) y Carolina quedó bajo la férrea disciplina materna, empleando su tiempo en escribir las cartas de su madre y de las esposas de muchos soldados.

Isaac Herschel volvió en 1760, muy enfermo, y murió en 1767. A partir de entonces, la vida de Carolina, bajo la tutela de su madre y su hermano mayor (Jacob), fue la de una criada y no se le permitía asistir a la escuela, excepto para aprender a bordar. William consiguió que Carolina se trasladara a Bath, no sin antes asegurar a su madre que enviaría dinero para contratar a una criada que hiciera las tareas que antes efectuaba su hermana. Como muchas mujeres que se dedicaron a la ciencia, Carolina tuvo que compartir sus estudios con las funciones que la sociedad le tenía asignadas: durante los 25 años como ayudante de su hermano, también se encargaba de las tareas domésticas, y a sus 58 años tuvo que cuidar a su hermano Dietrich, labor que duró 4 años.

Una vez en Inglaterra, la vida de Carolina no fue como ella esperaba: aprendía inglés, aritmética, canto (tuvo éxito como soprano) y a llevar los libros. Para relajarse, ella y William hablaban de astronomía, de las bellas constelaciones con las que se había familiarizado en las noches que pasaron viajando por Holanda. Durante los desayunos, su hermano le daba lecciones de matemáticas, que luego se publicarían bajo el título de Little Lessons for Lina. Así aprendió álgebra, geometría y trigonometría, pero cuando tuvo conocimientos suficientes como para ponerlos en práctica, no quiso ir más allá, pues las matemáticas en sí mismas no la atraían en absoluto. Su sueño de ser una mujer autosuficiente se cumplió cuando se convirtió en solista, especialmente de oratorios, afamada. Había comenzado actuando en los conciertos de su hermano, pero poco a poco su fama creció y se le solicitaba a menudo como vocalista. Sin embargo, ella nunca quiso cantar a menos que fuera dirigida por su hermano.

La astronomía fue absorbiendo cada vez más la vida de William y, por consiguiente, la de Carolina, que ayudaba en todo a su hermano, incluso en la construcción de los instrumentos adecuados para investigar sistemáticamente los cielos. Cuando, en 1781, William descubrió lo que en principio pensó era un cometa y luego se reconoció como un planeta (Urano), los Herschel ya no tuvieron que preocuparse más por sus ingresos. El rey Jorge III lo nombró astrónomo de la corte con un salario de 200 libras anuales y ahí acabó la carrera de Carolina como cantante, pues pasó a dedicarse también por entero a la astronomía en una casa que compraron cerca del castillo de Windsor, donde trabajaba de noche observando estrellas y de día realizaba los cálculos matemáticos necesarios y los correspondientes informes de su labor científica.

Construyeron potentes telescopios que les permitían estudiar estrellas distantes. La fama de los telescopios construidos por William Herschel, en especial de sus espejos pulidos, llegó a todos los países. Sin embargo, nunca se ha reconocido la ayuda que Carolina le prestaba en estos menesteres. William le regaló un pequeño telescopio de refracción, con el que ella comenzó a barrer el cielo, descubriendo tres nuevas nebulosas en 1783 (Andrómeda y Cetus fueron dos de ellas)… (Continúa el próximo jueves…)

