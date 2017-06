ZACATECAS. José Roberto Ruiz Saldaña, consejero del Instituto Nacional Electoral, contextualizó que la participación democrática en las entidades son precarias y que sólo el cuatro por ciento de los ciudadanos participa en las decisiones de su comunidad.

En el ámbito de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (Encívica), el funcionario federal remarcó que más de la mitad de la población (54 por ciento) no forma parte de organizaciones civiles, y el 46 restante solamente está adherido a algún sindicato o partido político.

Registró que el descontento es generalizado en cuanto a la democracia y la percepción es que existe un régimen autoritario, “dentro de los hallazgos se encontró que la desconfianza esta arraigada en el pueblo mexicano; es como un cáncer que va haciéndose mayor y causa daño al organismo”.

Sin confianza no hay organización, planteó, argumentando que la democracia no se puede nutrir si la ciudadanía no participa y tiene desconfianza de sus autoridades.

“En la cúspide de una gráfica de desconfianza social, elaborada por el INE, se encuentra la clase política, sindicatos y luego organizaciones civiles; lo que propone Encívica es hacer un ejercicio de participación serio y documentado de los ciudadanos en el desempeño de sus representantes”, sumó al dicho.

Existen tres ejes propuestos para que en el país haya más verdad, diálogo entre mexicanos y más exigencia democrática, asentó Ruiz Saldaña, complementando que se debe hacer más énfasis en la investigación en materia de transparencia, “pero los ciudadanos no lo hacen, nada más cuando dejan tareas a los alumnos o periodistas para escribir sus artículos; si no planteamos dudas, nada se podrá hacer, más que lo que se tiene como verdad sin indagar a fondo”.