CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) decomisó 3 mil 483 joyas de plástico que se hacían pasar por ópalo en joyerías de la Riviera Maya.

Previo al periodo vacacional de verano, la Profeco realizó un operativo de verificación en comercios del aeropuerto de Cancún, en Cozumel y en Playa del Carmen, donde suspendió 15 joyerías.

Ante diversas denuncias de consumidores sobre la comercialización de mercancía apócrifa, personal de la dependencia verificó la autenticidad del mineral en piezas de joyería y detectó que estaban hechas de material sintético.

Además, en dichos establecimientos, informó la Profeco en un comunicado, no se exhibía el tipo de cambio, no se ofrecían precios en moneda nacional y se vendían piezas de joyería en plata que no cumplen con las especificaciones que establece la Norma Oficial Mexicana para la venta de estos materiales.