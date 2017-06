Al rey nada le sale bien

Seguimos con nuestro libro sobre las aventuras del Rey y su corte. Recuerden hacer su pedido por adelantado porque, el libro, se agotará en un dos por tres.

PRIMER ACTO (El Rey pasea nervioso en su castillo)

ESCENA IV

Rey: Bufón, venid en el acto. Son chingaderas que nadie salga en defensa de la reina. Tengo puro inútil en comunicación social. ¡Yo que los saqué del arrabal en donde vivían! ¡Yo que les di la oportunidad de cobrar como si fueran los inventores del hilo negro! Pero no, se la pasan en la grilla.

Bufón: ¡Oh alteza serenísima! ¡Oh majestuoso conquistador de… ¿Y ahora por qué me madrea? Ay, Ay, Ay.

Rey: Con alguien debo desquitar mi coraje Bufón. ¿Qué noticias me traes? ¿Qué dice la prole de mi gobierno?

Bufón: (hablando en voz baja: Uta si le digo me mata). Todo bien jefito, las quejas de siempre: que no hay agua, que si los bonos, que no hay combate a la inseguridad. Pero hoy juega la selección así que la prole está entretenida. ¡Ah usted ya se puso la verde!

Duque 1: Su alteza, todo listo para el desayuno de la Libertad de Expresión. Como usted indicó sólo audiencia selecta que aplaude y no abuchea. Ya se prepararon los chilaquiles, los huevos, jugo de naranja y unas conchas de chocolate.

Rey: ¿Pero si yo pedí un desayuno digno de un reino como el mío? Huevos a la Strogoff, jugos de diferentes frutas, café selecto, leche de vaca contenta y deliciosos pastelillos. ¿Por qué nadie me pela?

Duque 1: Jefito la perrada se contenta con algo muy sencillo, además es lo que comen, para que cambiarles la dieta. Si les damos algo bueno se puede enfermar y luego vienen las críticas. Además estamos en plena austeridad, por eso no habrá regalos. Si acaso que cada miembro de la corte se moche con algo, al cabo el bono es jugoso.

Rey: Tienes razón. Hay que ahorrar porque vivimos en época de vacas flacas, pero ya vendrán tiempos mejores y me lo agradecerán. ¿Listo mi discurso? Hablaré de la importancia de la libre expresión como pilar de la democracia, la libre expresión como baluarte de la civilización.

Duque 1: No jefe, cero discursos. También debemos ahorrar en eso.

(Entra apresurada la Cocinera Mayor).

Cocinera 1: Pues se acabó el gas y los chilaquiles quedaron horribles. Mandé comprar unos tamales y bolillos. Habrá “Guajolotas” y champurrado de desayuno.

Rey: Me llevan todos los demonios ¿pero es que nadie puede hacer algo bien? Ya veo la prensa mañana. “Rey pichicatero nos atiborra de “guajolotas”. No rifó ni una grabadora”. ¡Que hagan gorditas!

Cocinera 1: ¡Ay sí gorditas! ¿Cómo usted no las va a hacer verdad? Es mucha chinga, ya pedí los tamales y los bolillos y que eso traguen. Me voy.

Rey. Ved Bufón mis desventuras. Nadie me pela, nadie me cree. Hay nos vemos al rato, voy a dar un rol en mi Jeep.

¡VIVA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN!