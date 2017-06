FRESNILLO. Con el objetivo de festejar el Día del Padre, este domingo el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) llevará a cabo una carrera denominada Corre con Papá, así como una verbena, actividades que tienen como objetivo recaudar fondos para la Delegación Fresnillo de la Cruz Roja Mexicana.

Las inscripciones están abiertas para todas las familias fresnillenses, con un costo de recuperación de 50 pesos por menor, 80 pesos por adulto o 150 si se inscribe toda la familia; de igual manera, el recurso que se obtenga de las ventas de la verbena será en beneficio de la Cruz Roja.

La salida será este domingo a las 8:30 horas, en el cruce de la avenida Huicot y Hombres Ilustres, donde se recorrerán 2 kilómetros, pasando por las calles Sonora y Juárez y terminará en La Rinconada de La Purificación, lugar donde se llevará a cabo la tradicional verbena del Día del Padre.

Paulina Suárez del Real González, presidente honorífica del SMDIF, comentó que durante la carrera habrá varias estaciones en las que se organizarán distintas dinámicas, juegos y preguntas, con el objetivo de pasar una tarde agradable y festejar a todos los papás de El Mineral.

Expuso que la carrera no será precisamente de velocidad, pues se puede caminar, usar patines o patineta, aunque las bicicletas no estarán permitidas a fin de no provocar accidentes.

Las familias podrán llevar a sus mascotas.

“Lo que buscamos es convivir con las familias fresnillenses, así como festejar este día tan importante. Cabe mencionar que habrá medallas para los primeros 100 participantes que lleguen a la meta”, reveló Suárez del Real González.

Agregó que las inscripciones se pueden realizar en la delegación de la Cruz Roja, así como en las instalaciones del SMDIF, o el mismo día de la carrera.